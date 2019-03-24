2019-03-24T08:09:51+03:00
Спорт

Шайба и передача Тарасенко позволили "Сент-Луису" победить 4:3 "Тампу-Бэй" в матче НХЛ

Еще один голевой пас на счету Ивана Барбашева
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Тарасенко отметился шайбой в игре против "Тампы".Тарасенко отметился шайбой в игре против "Тампы".Фото: REUTERS
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В матче регулярного чемпионата НХЛ хоккеисты клуба "Сент-Луис Блюз" одержали победу над "Тампой-Бэй Лайтнинг". Итог поедина - выигрыш со счетом 4:3 хозяев льда.

Россиянин Владимир Тарасенко, играющий за "Сент-Луис", отметился голевой передачей и заброшенной шайбой. Иван Барбашев - точным голевым пасом. В этой игре кроме Тарасенко отличились у "Сент-Луиса": Роберт Томас (12-я минута), Александр Стин (13), Брэйден Шенн (35). У "Тампы" шайбы забросили Алекс Киллорн (21), Брэйден Пойнт (28) и Стивен Стэмкос (45).

Исход поединка, к слову, был предрешен в начале игры, когда с 12 по 13 минуту за 75 секунд в ворота "Тампы" влетели три гола. Лидер "Тампы" Никита Кучеров в этой игре не отметился какими-то результативными действиями, как и его одноклубни защитник Михаил Сергачев. В активе вратаря "Лайтнинг" Андрея Василеского 22 из 26 отраженных бросков.

Первой звездой матча назвали Брэйдена Шенна, второй - Тарасенко, Брэйдена Пойнта - третьей.

После этой победы "Сент-Луис" - шестой в Западной конференции с 88 очками после 75 игр. А вот "Тампа" - лидер Востока с 120 баллами в 76 играх. "Молнии" уже досрочно обеспечили себе участие в плей-офф и победу в регулярном чемпионате НХЛ. Дальше у "Тампы" 26 марта игра дома против "Бостона", а у "Сент-Луиса" в этот же день поединок против "Вегаса" на своем льду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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