«Страшнее всего спрашивать маленькую дочь о смерти…»

Состояние, при котором врачи неопределенно молчат, а «доброжелатели» советуют «не мучить и отпустить». Даша уже не ходила, не кушала, не разговаривала, ее постоянно рвало кровью…

- Помню, как разрыдалась у больничного психолога, – рассказывает мама. - И вдруг она говорит: «А вы спросили у Даши, чего она сама хочет?» После беседы я пришла в палату, легла рядом с дочкой и сказала: «Мы примем любое твое решение. Хочешь уйти, как бы нам ни было больно, - отпустим. Решишь остаться - будем бороться столько, сколько понадобится». Оказалось, моя двухлетняя дочь все чувствует, знает и понимает. Это она сама приняла решение остаться. И начался наш бой.

Тех мучений, которые пришлось пережить этой крохе, хватило бы на армию взрослых… Череда тяжелейших химиотерапий, десятки переливаний крови. Огромная опухоль не только заполняла детское тело, но покрывала внутренности, все важные магистральные сосуды и стенку живота. Хирурги по миллиметру соскребали ее с Даши. Что сейчас?

- Мы сделали все от нас зависящее и почти победили, - говорит мама. - Но особенность нейробластомы в том, что часто болезнь возвращается.

Во всех зарубежных клиниках, чтобы снизить риск рецидива, таким больным проводится курс иммунотерапии антителами GD2. Это включено в протокол лечения в обязательном порядке, так как выживаемость увеличивается на 20%. Но в России необходимый препарат пока не зарегистрирован. Иммунотерапию Даше готовы провести врачи немецкой клиники UNIVERSIT?АTSMEDIZIN GREIFSWALD. Именно там работает профессор Лоде - ведущий специалист в Европе в области лечения нейробластомы. Но стоит это 310 000 евро, или 23 222 100 рублей.

Дополнительные вопросы можно задать отцу девочки - 8 910 477 54 40, Евгений.

Реквизиты:

Получатель: Фонд «Бумажный журавлик»

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р/с: 40703810238120000664

Назначение платежа: «Благотворительное пожертвование для Целищевой Дарьи». Или через СМС: на номер 4575 необходимо послать СМС со словом ЖУРАВЛИК и суммой пожертвования, например: «журавлик 100».