Муж дико избил русскую модель в Таиланде и отобрал сына

28-летнюю Екатерину Авинову до полусмерти избил муж на глазах двухлетнего сына. После жестокой расправы 27-летний москвич Глеб Евтеев решил, что женщина мертва. Он забрал ребенка и увез его в неизвестном направлении. Однако фотомодель чудом выжила и находится в больнице.

Екатерину прооперировали - врачам пришлось собирать ее буквально по частям. У фотомодели зафиксирован перелом лицевой кости, сломаны шесть ребер, огромные кровоподтеки, задет лицевой нерв, повреждено зрение. "Больно даже лежать", - признается девушка.

avinovaekaterina Еще недавно фотомодель была счастлива

Поводом к жестокому избиению стала банальная ревность. "3 марта Глеб выгнал меня из дома без вещей, денег и сына. Я позвонила своему знакомому, арендовала квартиру в соседнем доме", - цитирует девушку сайт МК.RU.

8 марта Катя приехала навестить сына. Между ней и мужем произошла ссора. "Он сказал, что отдаст мне сына, но не сегодня. Затем неожиданно схватил скотч и начал меня им связывать. Я закричала. Потом он ударил меня по голове и я потеряла сознание", - рассказала она.

avinovaekaterina Катя наслаждалась жизнью на заграничном курорте

10 марта Глеб Евтеев купил билет в Россию с пересадкой на Дальнем Востоке и вывез ребенка из Таиланда. "Он похитил у меня ребенка. Перевез его через половину земного шара! Неужели ничего нельзя сделать?", - не может прийти в себя еле живая Авинова.

Но Глеб - отец. Он записан в свидетельстве о рождении мальчика. По закону он имеет право держать у себя сына.

avinovaekaterina Беды ничто не предвещало

В настоящее время полиция Таиланда приняла заявление по факту избиения россиянки и ведет расследование. Но о возбуждении уголовного дела речи пока не идет.