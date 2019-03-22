Мошенники представились родственниками давно умершего человека и попытались снять с его счета 11,5 миллионов рублей

30-летний Витя и 26-летний Костя захотели срубить побольше деньжат и решили провернуть небольшую аферу. В подмосковное отделение банка ребята завалились 19 марта и сказали, что хотят получить деньги, которые принадлежали их родственнику. Валентин Яковлевич умер еще в 2012 году, а вклад остался бесхозным. Внезапно объявившиеся родственники предъявили сотрудникам банка свидетельство о смерти и документы, которые якобы подтверждали их кровную связь с Валентином.

- Скорее всего они действовали по наводке. Злоумышленникам кто-то из самого «Сбербанка» слил информацию о том, что клиент с крупной суммой уже давно умер. И преступники решили представиться его родственниками, чтобы получить деньги. А деньги там приличные, - рассказывает «КП» источник в правоохранительных органах.

Службе безопасности показались подозрительными документы, которые предоставили Витя и Костя и они вызвали полицию. Любителей быстрых денег задержали в самом отделении «Сбербанка» и поместили в ИВС. Теперь на них заведено уголовное дело по статье покушение на мошенничество группой лиц в особо крупном размере.