2019-03-22T15:17:13+03:00
Происшествия

Мошенники представились родственниками давно умершего человека и попытались снять с его счета 11,5 миллионов рублей

Службе безопасности «Сбербанка» показались подозрительными двое мужчин, которые пришли забирать внушительную сумму якобы своего родственника
Евгений ОРЛОВ
Поделиться:
Злоумышленникам кто-то из самого «Сбербанка» слил информацию о том, что клиент с крупной суммой уже давно умерЗлоумышленникам кто-то из самого «Сбербанка» слил информацию о том, что клиент с крупной суммой уже давно умерФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

30-летний Витя и 26-летний Костя захотели срубить побольше деньжат и решили провернуть небольшую аферу. В подмосковное отделение банка ребята завалились 19 марта и сказали, что хотят получить деньги, которые принадлежали их родственнику. Валентин Яковлевич умер еще в 2012 году, а вклад остался бесхозным. Внезапно объявившиеся родственники предъявили сотрудникам банка свидетельство о смерти и документы, которые якобы подтверждали их кровную связь с Валентином.

- Скорее всего они действовали по наводке. Злоумышленникам кто-то из самого «Сбербанка» слил информацию о том, что клиент с крупной суммой уже давно умер. И преступники решили представиться его родственниками, чтобы получить деньги. А деньги там приличные, - рассказывает «КП» источник в правоохранительных органах.

Службе безопасности показались подозрительными документы, которые предоставили Витя и Костя и они вызвали полицию. Любителей быстрых денег задержали в самом отделении «Сбербанка» и поместили в ИВС. Теперь на них заведено уголовное дело по статье покушение на мошенничество группой лиц в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Неужели в доме убийца?» Что случилось с блондинкой из Самары Линой Сторожевой, труп которой нашли на козырьке ее подъезда
Корреспонденты «Комсомолки» разбирались, почему тело пропавшей осенью женщины не могли все это время обнаружить соседи, и кто может быть виноват в ее смерти
"Ребенок играл рядом с мертвой бабушкой и пытался ее разбудить, чтобы она его покормила". Отец мальчика-маугли признался в убийстве собственной матери
6-летний мальчик с самого детства жил в настоящем аду. Его брат близнец погиб в туалете, а отец-садист постоянно избивал жену и мать. Теперь плохо развитого Мишу отправили в интернат [эксклюзив kp.ru, видео]
Новости 24
Мосгорсуд рассмотрит дело норвежца, обвиняемого в шпионаже
Более 70 человек погибли при столкновении двух автобусов в Гане
Москва и Дамаск создадут крымско-сирийскую судоходную компанию
В Вашингтоне обнаружили очень странную рыбу
Медведев поручил Рогозину повысить эффективность программы по развитию космодромов
Зарубежные партнеры предложили российским властям открыть «крымское окно»
Си Цзиньпин поручил установить причины взрыва на химзаводе в Китае
Американские астронавты вышли в космос с борта МКС впервые в 2019 году
Джон Траволта признался в любви к русской культуре
На Украине в «новую церковь» перешли всего 42 прихода УПЦ
На юге Москвы грузовик с песком опрокинулся на такси
МВД предлагает не возбуждать дела о сбыте наркотиков без достоверных данных
Силуанов: санкции не подорвали доверие западных инвесторов к российским активам
Глава Минприроды РФ: проверка «Росгеологии» продлится до середины апреля
В знак протеста против отключения воды мужчина две недели прожил в ванной
Вологодская область бесплатно раздаст землю фермерам
МИД РФ назвал безответственным заявление Трампа по Голанским высотам
Екатерину Варнаву внесли в черный список на Украине
Минобороны РФ: в сирийском лагере беженцев Эр-Рукбан зафиксирована массовая гибель
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
Напавшему на мечети в Новой Зеландии террористу грозит пожизненное заключение
Экспертиза пожара на Никитском бульваре: причиной стало короткое замыкание
Песков: Путин не планирует посещать Кемерово в годовщину трагедии в «Зимней вишне»
Кремль надеется, что переходный период в Казахстане пройдет спокойно
Власти Хомса готовы принять беженцев из лагеря «Эр-Рукбан»
Курс доллара на старте торгов вырос до 63,97 рублей
Путин 28 марта совершит государственный визит в Киргизию