Сергея Лазарева назначили командиром сотни

1. Все по формату

Название шоу «Ну-ка, все вместе!», которое будет идти на канале «Россия 1», отсылает нас к известной песне из «Бременских музыкантов». Но на этом «русский дух» заканчивается. Это адаптация популярного британского формата All Together Now («А сейчас все вместе»). Впервые проект вышел на Би-би-си в прошлом году и сейчас является одним из самых продаваемых английских форматов в мире. Всего за год в разных странах вышло 14 версий этой программы. И, к слову, в этом году победитель оригинального шоу Майкл Райс едет на «Евровидение» от Великобритании. Так что участие в проекте - реальный старт для карьеры.

2. Споют на миллион

В каждой программе выступят 10 талантливых, но пока малоизвестных исполнителей.

Они приехали на шоу из разных городов России и стран СНГ. Кто-то выступает сольно, кто-то в группе. По сценарию артист поет всем известный хит. Его задача - так зажечь, чтобы судьи начали ему подпевать. Чем больше получится хор, тем больше очков получит участник. Двое лучших по итогам выпуска попадают в финал. Главный приз проекта - кубок победителя и 1 млн рублей.

Ведущий и сам не прочь спеть арию-другую. Фото: Алексей ЛАДЫГИН/Канал «Россия 1»

3. А судьи кто?

В шоу «Ну-ка, все вместе!» в жюри сразу... сотня человек! Среди них - профессиональные артисты, педагоги по вокалу, композиторы, продюсеры и просто люди, которые разбираются в музыке и сами прекрасно поют. Самый звездный представитель поющей сотни - Сергей Лазарев. Также у него в компании певец Шура, Женя Малахова из группы Reflex, Анастасия Макаревич, Ирина Ортман, Виктор Чайка, Арсений Бородин, Инна Маликова, Ксюша Новикова из «Блестящих» и многие другие.

4. По сигналу - запевай!

Снимается шоу в легендарном первом павильоне «Мосфильма» - только он смог вместить огромные декорации. Поющая сотня расположена на конструкции высотой 12 м. Каждый из судей, если ему нравится выступление участника, должен взять в руки свой микрофон, встать и начать петь. И тогда автоматически на пульт поступает сигнал, который подсчитывает баллы участника.

- Я сижу на самом верхнем, шестом ряду, - рассказала «КП» Ирина Ортман. - Сначала я, конечно, заволновалась, когда узнала об этом. Но меня убедили, что это безопасно. Это мировой формат, во всех странах декорации одинаковые, и никто еще с них не упал. Лично меня еще радует, что там не жарко. У нас установлены современные софиты, которые не греют воздух. Так что в помещении очень комфортно и свежо.

5. Ведущий под стать

Вести программу доверили Николаю Баскову.

- Этот проект не похож ни на один другой, - признался Николай. - Есть ощущение драйва и интрига: никогда заранее не знаешь, сколько человек встанет, чтобы подпевать участнику. Мы привыкли к тому, что обычно на телевидении судьбу начинающего артиста решают 3 - 4 человека. А тут сотня! И это, на мой взгляд, очень объективная оценка.

«Ну-ка, все вместе!». Суббота, 20.45, Россия 1.