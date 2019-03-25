2019-03-25T15:05:16+03:00
Политика

Путину пообещали поднять зарплату почтальонам

Глава "Почты России" доложил президенту об инвестициях 34 миллиардов в компанию
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Генеральный директор ФГУП "Почта России" Николай Подгузов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАССГенеральный директор ФГУП "Почта России" Николай Подгузов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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1 мая с 17 регионов России начнется повышение зарплат для сотрудников "Почты России". Об этом на встрече с президентом доложил глава компании Николай Подгузов. По итогам 2018 года выручка и чистая прибыль почты достигли "исторически максимальных значений" – 190 миллиардов рублей по выручке и 2,7 миллиарда рублей по чистой прибыли, теперь эти средства будут инвестироваться в саму компанию.

- Мы приступили ко второй важнейшей задаче – повышению зарплат на предприятии для сотрудников основного производства, - заявил Подгузов. - Нами разработана программа, которая затронет 210 тысяч сотрудников предприятия по таким профессиям, как оператор почтовой связи, почтальон. Мы планируем повысить зарплаты на 20 процентов. Для этого будет инвестировано в фонд оплаты труда 11,5 миллиарда рублей.

Глава "Почты России" пообещал за полтора года довести зарплаты по основным рабочим профессиям на почте до рыночных уровней.

- Если показатели «Почты» будут более высокими по сравнению с прогнозами, то мы постараемся это сделать в более сжатые сроки, - взял он на себя даже повышенные обязательства. - Инфраструктура требует серьезного обновления и инвестиций. В 2018 году мы отремонтировали около трех тысяч отделений почтовой связи и планируем сохранить эти темпы в будущем. Объем инвестиций в логистику «Почты России» будет составлять около 34 миллиардов рублей в ближайшие два года.

Обсуждая социальные функции «Почты России», Владимир Путин обратил внимание, что на созданной "дочке" "Почта-банке" лежит особая нагрузка.

- Мы довели количество точек присутствия «Почта Банка» в инфраструктуре «Почты России» до 15 тысяч отделений, - рассказал Подгузов. - Развивая социальную функцию «Почты», мы запустили проект «Приближая заботу» совместно с Агентством стратегических инициатив. Проект в Новгородской области будет нацелен на выявление силами почтальонов потребности населения в социальных и медицинских услугах.

- Это очень важно, имея в виду, что некоторые другие крупные финансовые учреждения по тем или иным соображениям сокращают свою сеть, - поддержал Путин. - Конечно, это еще одна очень важная функция, в том числе не только экономическая, финансовая, но и социальная, которую «Почта Банк» может исполнить, имея в виду, что сеть почтовых отделений по всей стране работает.

- Вся наша инфраструктура, 42 тысячи отделений почтовой связи, будет использована для предоставления, в том числе финансовых услуг и других социальных важных услуг, которые могли бы быть востребованы гражданами, - пообещал Подгузов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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