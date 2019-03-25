Чем удивит новый сезон детского «Ледникового периода»

Детский "Ледниковый период" впервые появился в телеэфире весной прошлого года, мгновенно заполучил приличную армию поклонников и даже завоевал ТЭФИ как лучший телевизионный проект о спорте. Авторы шоу решили сыграть на стабильном интересе публики к фигурному катанию и ее любви к детским телеконкурсам, добавив к этому целую россыпь звезд. Конечно, речь не об участниках, юных фигуристах, которым знаменитостями стать только предстоит, - звездным был список наставников шоу и его ведущих. Во втором сезоне в этом плане ничего не поменяется. Наставники прежние - Илья Авербух, Татьяна Навка, Роман Костомаров и Максим Траньков, а Татьяна Тарасова вновь оценивает конкурсантов, заняв пост во главе авторитетного жюри. Что касается ведущих, то в этом качестве мы увидим олимпийского чемпиона Алексея Ягудина и звезду шоу "Вечерний Ургант" Аллу Михееву (напомним, в первом сезоне вместе с Ягудиным проект вела чемпионка мира Евгения Медведева).

Наиболее интересные изменения коснулись правил проекта. В глобальном плане, конечно, ничего не поменялось - юные фигуристы под руководством наставников выходят на лед и показывают все, что умеют. Но есть любопытные новшества. "Девочки теперь будут соревноваться с девочками, мальчики с мальчиками, танцоры с танцорами, - объясняет суть изменений Илья Авербух, который, помимо роли наставника, выступает еще и в качестве продюсера проекта. - Каждый из наставников наберет по три команды в каждой из дисциплин".

Первый канал, «Ледниковый период. Дети», с 31 марта по воскресеньям, 16:55.