Бизнесмены в космической гонке могут заработать триллион

За космосом — будущее. Ну и, деньги, разумеется. Экономисты и футурологи склоны полагать, что первый, кто станет активно заниматься развитием космической отрасли — разработает план колонизации других планет, добычей металла из астероидов, станет богатейшим человеком мира, пишет издание Daily Star.

Вполне возможно, что первым триллионером станет кто-то из действующих миллиардеров. На этот титул уже сейчас могут претендовать — британский бизнес-магнат Ричард Брэнсон, бизнесмен-изобретатель Илон Маск и основатель онлайн-платформы Amazon Джефф Безос.

ТРОЙКА ЛИДЕРОВ

Технологическая компания RS Components рассмотрела несколько вариантов пути, по которым будут двигаться предприниматели в освоении космоса. Такой расчет позволит уже сейчас предположить, кто станет самым богатейшим человеком планеты к 2040 году.

Почти 20 лет бизнес-троица инвестировала в коммерческое освоение космоса. Были созданы три компании — Blue Origin (Безос), SpaceX (Маск) и Virgin Galactic (Брэнсон). Именно эти холдинги наиболее успешны и подготовлены к прорыву.

- Освоение космоса — больше не прерогатива ученых. Известные бизнесмены достигли значительных успехов в этой отрасли. Состояние первого из них достигнет одного триллиона долларов. Мы ожидаем, что это произойдет к 2040 году, - отмечают аналитики RS Components.

ПЕРВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ

Компания Джеффа Безоса объявила, что готова начать продажу билетов на свой космический корабль The New Shepard уже в этом году, сразу после успешного испытательного полета.

Не отстает и одиозный Ричард Брэнсон. Он также заявил, что его компания также готова совершить первый коммерческий полет в космос в этом году.

Но дальше всех ушел Илон Маск. SpaceX уже провели успешный старт в феврале прошлого года. На борту ракеты-носителя Falcon Heavy находился автомобиль Tesla. Планировалось, что красную Tesla с манекеном за рулем выведут на солнечную орбиту, близкую к орбите Марса. Однако что-то пошло не так, и автомобиль улетел в сторону пояса астероидов.

В этом году компания Маска готовится представить первый космический корабль, предназначенный для полетов на Луну и Марс.