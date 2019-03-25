Россияне «скинулись» на Крым по 10 тысяч рублей

Сергей Алексашенко, в 90-е работавший замминистра финансов России и первым зампредом Центробанка, а сейчас - записной критик Кремля, живущий в США, написал книгу «Русское экономическое чудо: что пошло не так?». Журнал «Форбс» опубликовал выдержки - про «цену Крыма».

По мнению Алексашенко, плюсов от присоединения немного — 27 тыс. кв. км территории (0,15% от общей территории России), 2,2 млн новых жителей, ну и положительные эмоции населения от «восстановления статуса великой державы».

А еще он подсчитал, что воссоединение обошлось в 1,5 трлн руб. — то есть в 10 тысяч рублей на каждого россиянина. В рассрочку на 5 лет — вполне по-божески, кстати. Ну и плюс разные экономические выкладки, с помощью которых Алексашенко убеждает читателей, что «итоговой ценой присоединения Крыма стала стагнация экономики».

«КП» попросило прокомментировать эти цифры другого экономиста — Михаила Делягина, директора Института проблем глобализации и ведущего на «Радио «КП»:

«Алексашенко является самым экономически образованным специалистом из всего нашего либерального сообщества. И его высказывания — пример того, как пагубно влияет либерализм на мозг.

Автор утверждает, что Крым всегда требовал финансовой поддержки, в том числе, во времена СССР. Я не знаю, как Крым финансировался во времена Украины. Судя по тому состоянию, в котором он достался России, никак не финансировался. Но при Советской власти Крым был переполнен отдыхающими. А люди других регионов стремились туда переехать на постоянное жительство. Человек чувствует экономическую ситуацию значительно точнее Госплана и Росстата - и такие перемещения являются очень верным индикатором. В дотационные регионы люди не едут.

Автор трогательно высчитывает все расходы и пытается объяснить, что все беды России оттого, что она потратилась на Крым. Но выдав сумму в 1,5 трлн руб за 5 лет (я не могу проверить эти цифры, но допустим это так), бывший первый зампред Центробанка сделал вещь, недопустимую даже для первокурсника. Он смешал расходы на поддержание уровня жизни с расходами на строительство дорог, моста, электростанций. То есть с инвестициями, которые обеспечивают развитие и потому окупаются. Самый грамотный человек среди российских либералов проявил вопиющую безграмотность — лишь бы цифры задрать повыше.

И главное. В федеральном бюджете есть строка: неиспользованные остатки средств. За прошлый год они выросли более чем на 3 трлн руб. Вдвое больше, чем на Крым за 5 лет! А всего на 1 марта у нас неиспользованные остатки превышают 10,3 трлн руб.

Алексашенко пытается создать у читателей впечатление, что все проблемы у нас оттого, что Россия вложилась в Крым и не осталось денег для собственного населения. Это доказывает, что нельзя защищать заведомо ложные теории и при этом не лукавить».