2019-03-26T10:38:16+03:00
Происшествия

В Бишкеке сотни людей устроили давку в ожидании бесплатных бургеров от Тимати

Люди пытались прорваться через милицейское оцепление за угощением [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Рэпер Тимати.Рэпер Тимати.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Приезд российского рэпера Тимати в столицу КиргизииБишкек – вызвал настоящий ажиотаж. Артист прибыл на открытие своей точки фастфуда. При это он пообещал, что угостит всех желающих бургерами, приготовленными им лично.

Возле одного из торговых центров киргизской столицы в ожидании угощения от главы лейбла Black Star собрались несколько тысяч человек. Судя по видео, которые попали в социальные сети, очередь выстроилась от пересечения проспекта Чингиза Айтматова и улицы Балтагулова. На нем также видно, как толпа молодых людей рвется через милицейское оцепление к сцене за желанным угощением, тем самым создавая давку.

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В Бишкеке тысячи людей устроили давку из-за бургеров от Тимати
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В комментариях в соцсетях жители города разделились: кто-то пристыдил собравшихся за жадность и неуемную любовь "к халяве", а кто-то возразил, что люди собрались на площади не только ради бесплатных бургеров, но и в надежде увидеть популярного артиста и получить его автограф.

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Было соччно, мощщно!!!
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Как пишет агентство Спутник, в настоящий момент в Центр экстренной медицины в Бишкеке с места давки никто не обращался.

Ранее сайт kp.ru писал, что бесплатные бургеры от Тимати собирали огромное количество людей в российское столице. Так, в мае 2017 года при открытии торговой точки на Цветном бульваре в Москве, на которой также бесплатно раздавали бургеры, москвичи и гости города собрались за два часа до начала "мероприятия", а очередь в итоге растянулась от 11-го дома до станции метро.

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В Бишкеке тысячи людей устроили давку из-за бургеров от Тимати
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ИСТОЧНИК KP.RU

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