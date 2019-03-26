"Самая большая очередь из желающих быть услышанными. Я эту очередь уже выстоял"

На церемонии вручения премий президента молодым деятелям культуры и за произведения для детей все было, как полагается. Одни передавали приветы и благодарности своим дедушкам, другие - пересказывали предания глубокой старины, вспоминая Ивана Грозного, а в целом была атмосфера легкой удивленности. Практически никто из лауреатов не ожидал, что награда найдет именно их - первые считали, что еще слишком молоды, вторые - что про них государство не вспомнит. И все в итоге ушли довольными.

- Прежде всего хочу всех вас поздравить с Днём работника культуры, - начал свою речь Владимир Путин, вспомнив праздник, который был накануне. - А завтра будем отмечать ещё один праздник – Международный день театра. Первый в мире театр юного зрителя почти сто лет назад был создан именно в нашей стране. И все мы помним слова Константина Сергеевича Станиславского: «Для детей нужно играть так же, как для взрослых, только ещё лучше». Этот мудрый завет великого режиссёра имеет прямое отношение ко всем произведениям для детей и юношества.

- Архитектура - самое видное искусство, - не стал скромничать архитектор Николай Переслегин. - Не очень талантливый писатель может отложить свою книгу в сторону, плохую музыку можно выключить, а архитектура и городская среда - это то, что воспитывает нас каждый день. Недаром в районах со скучной архитектурой количество суицидов выше, чем в районах с архитектурой интересной.

Тут все в зале поняли, что этот молодой человек не зря получил свою премию, он к своей работе подходит с максимальной планкой. Спасать от суицидов архитектурой - на это вряд ли замахивался даже Растрелли.

Молодой ростовский дирижер Валентин Урюпин рассказал, что благодаря президентской премии будут приобретены новые инструменты для симфонического оркестра. А театральный режиссёр Сергей Чехов пообещал, что после получения такого аванса постарается обязательно соответствовать оказанной ему чести.

- Эту премию я расценил как промысел божий, - заявил художник, автор знаменитых иллюстраций к произведениям русской и зарубежной классики Борис Диодоров. - Когда мы с женой переехали в старинный город Горелое Городище, на нас свалились исторические события.

Диодоров прочел с трибуны настоящую лекцию по истории Горелого Городища от Ивана Грозного до Пушкина, там были пожары, войны, реставрации - и вылилось все в итоге в цикл работ художника.

- Нам ничего не оставалось, кроме как заняться созданием музея, - развел руками художник. - Мы же получили от бога страницу нашей истории.

Директор школы Сергей Казарновский получил премию за создание своей уникальной школы.

- Я в Советском Союзе прожил полжизни и очень много времени провел в очередях, а недавно прочитал - самая длинная очередь из желающих быть услышанными. Мне кажется, я эту очередь выстоял, - поблагодарил он всех за высокую оценку своей работы.

Художник-мультипликатор Франческа Ярбусова заявила, что ее награда послужит стимулом для всех, работающих в этой области.

- Ни секунды не сомневаюсь, что вы еще очень много сделаете для развития нашей огромной российской семьи, - поздравил всех Путин. - Вы благодарили членов комиссии, но они только зафиксировали тот факт, который признан миллионами людей, ради которых вы работаете.