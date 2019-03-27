Десять рискованных минут

Никакой мистики, никаких суеверий: статистика подскажет, когда выше риск попасть в аварию. Сейчас страховые компании за рубежом и в России вовсю предлагают ставить на машины приборчики, показывающие буквально все, что с автомобилем происходит. Как и где ехал, когда и где заправили, что в нем работает и не работает, при желании даже послушать разговоры в салоне можно, и все это в онлайн-режиме. Передача и сбор всей информации о машине называется телематикой. Операторы таких систем в Британии проанализировали данные 18 тысяч аварий за пять лет, и вот какие получились результаты.

Не торопитесь сбегать с работы

Примерно 20% аварий происходит между 16.00 и 18.00, в том числе 15% - с 17.00 до 17.10, именно в эти часы офисный планктон бросается врассыпную со своих рабочих мест. Выскочил, сел, завелся - бац! Как все просто, не находите?

Еще один опасный момент - рабочий полдень. Обеденный перерыв с 14 до 16 часов - тоже время повышенного риска, но уже не такое страшное.

А вот другой источник данных: анализ аварийности за прошлый год на скоростных федеральных трассах в нашей стране. Точной детализации по времени нет, но вот что примечательно: большая часть аварий произошла при свете дня. Встречные удары, попутные и боковые столкновения, наезды на стоящие машины и препятствия - все это чаще случается днем! И только пешеходов, выскакивавших на дорогу не на зебре, сбивали больше по ночам. Впрочем, сбивали людей на переходах тоже чаще в темноте.

Данные все тех же британских телематических систем говорят, что ночью происходит больше несчастных случаев. И тут страховщики делают вывод, что в автошколах нужно акцентировать внимание на вождении в темное время суток. Наши автошколы, как вы понимаете, круглосуточно не работают.

Смотри перед собой

Добрая треть аварий, если верить тем же источникам, проста по своему сценарию до безобразия: одна машина врезается в зад другой. То один водитель пытается подрезать другого, то лихач задевает чье-то припаркованное авто.

Принято думать, что маневры с перестроениями обычно являются причиной аварий на скользкой дороге - зимой. Но отечественная практика опровергает эти догадки. 78% аварий с погибшими произошло в прошлом году в теплое время года, а зимой - лишь 22%. Мало того, большинство ДТП случилось на сухой дороге (от 53 до 99%, в зависимости от конкретных трасс)!

Гаджеты в сторону

В нашей стране не фиксируется количество аварий, которые произошли из-за того, что водитель отвлекся. А согласно статистике минтранса Великобритании, за последнее десятилетие на 11% выросло количество погибших или пострадавших именно по этой причине водителей.

Главным отвлекающим фактором были дети, к сожалению. Тут вывод один: решил переключить внимание на ребенка - сначала останови машину. Другие же причины «уважительными» точно не назовешь: переключение радиостанции на приемнике, едущие на заднем сиденье пассажиры, звонки по мобильному и пользование навигатором...

РИСК

Люди гибнут за сигнал

Число погибших пешеходов на дорогах США в прошлом году стало рекордно высоким за последние 30 лет, об этом говорится в отчете американской ассоциации по безопасности дорожного движения.

Факт первый: большинство несчастных случаев происходит ночью и вдали от перекрестков, и здесь американские выводы схожи с российскими. Факт второй: число погибших в ночное время пешеходов увеличилось на 45%. Факт третий: все чаще мобильные телефоны являются причиной того, что человек не заметил едущую машину. Про наушники и капюшон на голове и говорить нечего.

Мобильники отвлекают не только водителей, но и пешеходов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПАРАДОКС

Премиум - на коне

Продажи новых бюджетных машин в этом году решили упасть, а премиальный сегмент, напротив, бодр и весел: январь - плюс 13,4%, февраль - плюс 14,3% к прошлогодним цифрам. Корейский Genesis (это такой дорогой Hyundai) чуть ли не утроил продажи, шведская Volvo удвоила. Но это все мелочи в сравнении с большими «немцами» - BMW и Mercedes-Benz, которые откусили примерно половину всего премиального «пирога».

В «Автостате» говорят, что ничего удивительного во взрывном росте продаж дорогих машин нет, он идет с середины прошлого года. Богатеев вообще мало волнует, как обстоят дела в экономике, как быстро в магазинах растут цены и догоняют ли их зарплаты. Деньги у них не переводятся.