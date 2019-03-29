Как Олег Дерипаска создает задел для технологического прорыва

Юные инженеры запустили на импровизированные городские улицы автономные беспилотники, организовали танцевальные битвы роботов-андроидов, а старшеклассник из Усть-Лабинска придумал экономичное хранилище для овощей «Золотая голова»... Фонд поддержки социальных проектов «Вольное Дело», основанный предпринимателем Олегом Дерипаской, подвел итоги прошедшего в Москве с 20 по 22 марта технологического фестиваля PROFEST (до 2018 года - «РобоФест»). Победу в общекомандном зачете одержали представители Москвы. На втором месте - сборная Краснодарского края, на третьем - Свердловской области.

Почва для великих открытий

Фестиваль собрал в Москве пять тысяч участников практически со всей страны - 1060 команд из 70 регионов России. За три дня технологический праздник посетили 30 тысяч зрителей.

- Поддержка юных инженеров - основная задача фонда «Вольное Дело». За 10 лет проведения фестиваля в нем приняли участие около 100 000 детей. Каждый третий из них стал студентом ведущих вузов России. Мы уверены, что наши программы готовят почву для будущих великих открытий, которые обеспечат столь необходимый для нашей страны технологический прорыв, - пояснила Екатерина Никитина, гендиректор фонда «Вольное Дело».

Как пояснила Екатерина Никитина, в этом году организаторы фестиваля усилили работу в части ранней профориентации. Детям необходимо определяться с профессией как можно раньше. И это вполне возможно осуществить, когда наши школьники, занимаясь в робототехнических кружках или посещая фестивали, видят профессиональных инженеров, которые сегодня работают над созданием реальных устройств. Это самый мощный мотив для юного человека, чтобы выбрать себе интересную, увлекательную и прогрессивную профессию.

Эксперты отмечают, что PROFEST - крупнейшее в Европе событие в области детского и молодежного инженерно-технического творчества. Акция объединяет соревнования по 23 робототехническим дисциплинам, состязания по профмастерству среди школьников «ЮниорПрофи» по девяти компетенциям, а также соревнования среди юниорских корпораций - команд, где участники решают междисциплинарные задачи на стыке инженерного дизайна, мехатроники, прототипирования и интернета вещей. С этого года в программу «ЮниорПрофи» введен конкурс предпринимательских проектов «ПрофСтарт», где школьники представили свои инженерно-технические проекты, и «ТРИЗ-турнир», где участники от 10 до 18 лет соревновались в решении неординарных изобретательских задач.

Реальный мир Лукьяненко

Интеграция программ «Робототехника» и «ЮниорПрофи» позволяет представить на фестивале PROFEST новую модель подготовки будущих инженерно-технических кадров «Профессионалы будущего», разработанную фондом «Вольное Дело». 35 видов соревнований и конкурсов выстроены в логике, позволяющей увидеть траекторию профессионального продвижения: от вовлекающих соревнований детей от 6 лет до проектов, исполняемых школьниками старших классов и студентами по заданиям реального бизнеса. Программу «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России» фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» развивает с 2008 года, «ЮниорПрофи» - с 2014 года.

Программа фестиваля получилась весьма насыщенной. Автономные беспилотники из категории AutoNet проехали по заданному маршруту, соблюдая все правила дорожного движения.

На площадке андроидных роботов проходили танцевальные битвы и многоборье андроидов. В специальном сетчатом вольере состоялись состязания управляемых и автономных квадрокоптеров AeroNet.

На экспозиции инженерных проектов можно было увидеть десятки оригинальных изобретений - мобильную буровую установку, специальную обувь для слепых и слабовидящих, помогающую ориентироваться в пространстве, роботизированную систему выращивания растений, эргономичный многофункциональный стол для работников творческих профессий.

На главной сцене проходили лекции, научные арт-шоу, выступления популяризаторов науки о космосе и астронавтике. На специальных площадках проводились мастер-классы и занятия для детей разного возраста и их родителей. Участников PROFEST-2019 приветствовали российские космонавты в записи с МКС. Во второй день фестиваля перед участниками и гостями выступил писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

Теплицы и пугало для птиц

В 2019 году на PROFEST впервые прошел конкурс предпринимательских проектов «ПрофСтарт», апробация которого проводилась в прошлом году. Школьники представили свои инженерно-технические проекты, уже действующие бизнес-модели и идеи стартапов.

Система автоматизированного проветривания теплиц из Нижегородской области и автоматизированное пугало против птиц «Беркут» для кормохранилищ из Краснодарского края, мультимедийный атлас событий для жителей поселка и смарт-ресепшен для мини-отелей из Иркутской области, трансформируемая кровать-парта для больных со спинальными травмами из Новосибирской области, тренажеры для восстановления моторики после инсульта из Нижегородской области - лишь небольшая часть представленных и победивших идей и проектов в номинациях «Стартап», «Действующая бизнес-модель» и «Профессиональное волонтерство».

Лицеисты из Пензы создали умный стол, наполненный различными функциями, помогающими в работе за компьютером. Все устройства компактно размещены внутри столешницы. Со столом можно взаимодействовать через приложение для ноутбука, компьютера, смартфона и голосовым управлением.

Старшеклассник из Усть-Лабинска придумал умное хранилище для овощей «Золотая голова». Проект позволяет в несколько раз снизить издержки, связанные с масштабным хранением тыквы и других овощей, а также хранить овощи круглогодично за счет применения автоматизации и решений из сферы «интернета вещей».

И это далеко не полный перечень представленных на фестивале изобретений...

Детям необходимо определяться с профессией как можно раньше. Фото: Nikolay Yuzhanin/фонд "Вольное дело"

А В ЭТО ВРЕМЯ

После «Робототехники» - на ГАЗ

Десятки выпускников программы работают конструкторами и технологами на нижегородском автогиганте.

Среди призеров фестиваля PROFEST-2019 несколько команд, представляющих базовые учебные заведения Горьковского автозавода. Так, призовые места на региональном «РобоФесте» в Нижнем Новгороде завоевали команды детского объединения робототехники на базе корпоративного университета «Группы ГАЗ», Центра одаренных детей, «Нижегородского Кванториума», Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева.

Команда «МиР» Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) победила в номинации «Инженерный проект» с предложением интеллектуальной системы распознавания дорожных знаков на транспортных средствах. Еще одна команда НГТУ - «МиР ЭКО» в направлении EcoNet 18+ завоевала второе место за лучшее решение по раздельной сортировке отходов. Команда кружка 19_32 детского объединения робототехники на базе корпоративного университета «Группы ГАЗ» стала победителем в номинации «Лучшая инженерная книга». Первое место в направлении «Фристайл» заняла команда Three Ducks «Нижегородского Кванториума». Команда «Гальваник» Центра одаренных детей стала абсолютным победителем в направлении AutoNet 14+, продемонстрировав лучшее автоматизированное устройство с системами помощи водителю (ADAS).

- Мы работаем с детьми с 6-летнего возраста, сначала в робототехнических кружках, готовим их к участию в профильных конкурсах и фестивалях, затем многие участники программы поступают в сильные технические вузы, продолжая развивать инженерные навыки, - пояснила директор по стратегическому развитию персонала и корпоративной культуре «Группы ГАЗ» Елена Марштупа. - Несколько десятков выпускников программы «Роботехника» уже работают в качестве конструкторов и технологов на предприятиях «Группы ГАЗ».