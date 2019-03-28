Трамп взялся за дело об инсценировке нападения на американского актера

Американскому актеру Джусси Смоллетту было мало славы — съемок в сериале «Империя» американцу оказалось недостаточно. Он решил организовать на себя нападение, для чего подговорил двух афроамериканцев, задействованных в массовке. Выкрикивая расистские и гомофобные угрозы, парни атаковали Смоллетта после съемок, накинули ему на шею веревку, распылили в лицо неизвестный спрей, избили и скрылись. Находясь в больнице, актер рассказал полиции, что нападавшие были в кепках с надписью MAGA (Make America Great Again – лозунг предвыборной кампании Дональда Трампа).

Полиция Чикаго очень быстро отыскала и арестовала подозреваемых в нападении. Но затем отпустила из-за «новых улик» - афроамериканцы признались, что избиение было инсценировкой.

Правоохранители наведались к Смоллетту. В США инсценировании нападения считается преступлением 4 класса, максимальный срок — три года лишения свободы или штраф до 25 тысяч долларов. В суде актер отказался признавать вину. Рассмотрение дела было назначено на 17 апреля, как внезапно прокуроры решили прекратить расследование.

Общественность была взбудоражена — никакого внятного объяснения того, что произошло на самом деле так и не было. К всеобщему возмущению подключился и президент США Дональд Трамп.

«ФБР и министерство юстиции рассмотрят возмутительное дело Джусси Смоллетта в Чикаго. Это позор нации!», - написал в Твиттере Трамп.

Пока Минюст не отреагировал на заявление американского президента.