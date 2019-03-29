2019-03-29T22:53:03+03:00
Звезды

Экс-ведущая «Орла и решки» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства

Телеведущая рассказала, почему приняла такое решение
Ирина СУХАНОВА
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С февраля Жанна Бадоева ведет на Первом канале новое шоу «Жизнь других». Фото: Инстаграм.С февраля Жанна Бадоева ведет на Первом канале новое шоу «Жизнь других». Фото: Инстаграм.
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Экс-ведущая популярного шоу о путешествиях «Орел и решка» Жанна Бадоева приняла решение отказаться от украинского гражданства. Почему она это сделала, 43-летняя звезда экрана рассказала во время в интервью Ирине Шихман для YouTube-проекта «А поговорить?». Жанна решила сменить украинское гражданство на итальянское. Бадоева уже несколько лет живет в Италии, куда она переехала вслед за мужем.

- Я уехала из Киева, - сообщила она. - Я там ничего не веду, они меня, наверное, забыли. Я работаю в развлекательном слоте, поэтому, в принципе, я развлекаю людей всего мира.

Украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство. В то же время никакой ответственности за его наличие в Незалежной не предусмотрено. К слову, работает Жанна в России — с февраля 2019 года она ведет на Первом канале новое трэвел-шоу «Жизнь других». Телеведущая уже сняла репортажи в Венеции, Токио, Монако, Сингапуре и Израиле, рассказав об особенностях жизни в этих городах и странах. Бадоева много путешествует по всему миру, и уже давно никак не связана с Украиной.

В Италии Жанна живет с 2015 года — она эмигрировала в Европу после свадьбы с музыкантом Василием Мельчининым. Уроженец Львова занимается в Италии собственным бизнесом. Бракосочетание пары было скромным, но с тех пор Жанна, по ее словам, живет будто в сказке. Годовщину свадьбы супруги, например, отмечали на Сардинии.

В 2015 году Жанна Бадоева переехала в Италию к мужу - музыканту Василию Мельчинину. Фото: Инстаграм.

В 2015 году Жанна Бадоева переехала в Италию к мужу - музыканту Василию Мельчинину. Фото: Инстаграм.

Этот брак стал третьим для звезды экрана. Первым мужем телеведущей был украинский бизнесмен Игорь Кучаренко — он был на 15 лет старше жены. Жанну не устраивало то, что он стремился сделать ее домохозяйкой, заперев в четырех стенах. Даже рождение сына Бориса не спасло их отношения.

Второй раз Жанна вышла замуж за своего однокурсника Алана Бадоева, популярного украинского клипмейкера и режиссера. Они прожили вместе девять лет, и именно в дуэте с ним Жанна стала вести популярнейший телепроект «Орел и решка». По словам телеведущей, их отношения убила работа: Алан слишком много работал и слишком мало бывал дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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