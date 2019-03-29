Учителям и силовикам предложили доплачивать за стресс на работе

Российские профсоюзы (ФНПР) предложили учитывать в зарплате такие факторы, как эмоциональные и интеллектуальные нагрузки на рабочем месте, а также влияние на здоровье режима труда.

Об этом "КП" сообщили в Минтруде РФ, отметив, что министерство пока не готово однозначно оценить инициативу - «этот вопрос требует тщательной проработки». Возник такой разговор на одном из совместных совещаний, проходивших в марте.

Представители ФНПР выступили за то, чтобы при выплате надбавок «за вредность» учитывались не только шум, вибрация и опасное излучение, но и эмоциональный фон. Прозвучал даже такой термин, как профессиональное выгорание. В первую очередь на такие доплаты могли бы рассчитывать сотрудники силовых ведомств, учителя и журналистская братия.

Встреча была посвящена новой редакция закона «О специальной оценке условий труда». Однако, как сообщили "КП" в Минтруда, сроки разработки компенсаций за эмоциональную нагрузку не определены, не создана пока и рабочая группа, которая бы занималась разными методиками и подсчетами.

Тем не менее профсоюзов уже составлена градация новых условий вредности. Работы могут быть признаны опасными, вредными, допустимыми и оптимальными. Для двух первых групп (это работники силовых структур, медики, педагоги, журналисты, в некоторых случаях и бухгалтеры, а также авиадиспетчеры, водители общественного транспорта, машинисты поездов). Для них предусмотрена прибавка от 4% к окладу, плюс 7 дополнительных дней отдыха и сокращенная с 40 до 36 часов рабочая неделя. Утопия, конечно. Основные стрессы в новых вредных профессиях связаны как раз с переработками — у тех же полицейских, у педагогов. Кто ж им даст дополнительные дни и часы? Разве что деньгами — тоже неплохо.

Проблема в том, как отмечают и сами инициаторы новшества, что многое зависит не только от профессии, но и от места работы. Одни полицейские, например, пашут день и ночь, другие на свой карман работают. Одни учителя сердца рвут, вдалбливая в ребячьи головы разумное, доброе, вечное, другие, как говорится, откукарекал — и пусть хоть не рассветает. Поэтому оформить здравую ы общем-то идею в виде четких таблиц будет очень непросто.