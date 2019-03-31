Супермодель Миранда Керр и миллиардер Эван Шпигель снова станут родителями

Бывший «ангел» Victoria’s secret Миранда Керр и основатель Snapchat Эван Шпигель готовятся снова стать родителями. О том, что супермодель беременна, журналистам рассказал пресс-агент звездной пары. У 35-летней австралийской манекенщицы и 28-летнего американского миллиардера родится второй совместный ребенок.

- Миранда, Эван, Флинн и Харт с нетерпением ждут того момента, когда смогут поприветствовать нового члена своей семьи, - сообщил представитель супругов.

Миранда не стала долго тянуть после предыдущих родов: в мае 2018 года она подарила Эвану Шпигелю сына. Мальчика назвали Харт. И вот теперь манекенщица решилась на вторую беременность. Для Эвана малыш Харт стал первенцем, а у Миранды уже есть сын Флинн от голливудского актера Орландо Блума.

До замужества Миранда считалась одной из самых успешных супермоделей планеты.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одна из красивейших супермоделей планеты стала женой IT-гения 29 мая 2017 года. До свадьбы пара встречалась около двух лет. Эван молод, хорош собой и чертовски богат – Forbes оценивает его капиталы в 3 млрд. долларов. Миранда на 8 лет старше мужа, но разница в возрасте, похоже, ничуть им не мешает.

- Он ведет себя так, будто ему 50, - рассказывала Керр. - Он не ходит на вечеринки. На пляж он идет с ноутбуком и там работает. Он всегда вовремя возвращается домой. Мы редко выходим куда-то по вечерам — обычно мы ужинаем дома и рано ложимся спать.

Эван очень консервативен, и до свадьбы у будущих супругов не было сексуальных отношений. Как призналась Миранда в интервью журналу «The Times», Шпигель придерживается очень строгих взглядов. Поэтому они отказались от секса до брака.

У Миранды уже есть сын Флинн от голливудского актера Орландо Блума.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один из самых молодых миллиардеров планеты заработал свое состояние на популярном мессенджере Snapchat. Вместе с однокурсниками Бобби Мерфи и Регги Брауном Эван придумал его в рамках своей курсовой работы во время изучения дизайна в Стэнфордском университете. Идея оказалась настолько плодотворной, что в 2012 году Шпигель забросил учебу и вплотную занялся раскруткой мессенджера, на котором он сделал миллиарды.

Впрочем, Миранда тоже не без приданого: бывший «ангел» Victoria's secret неоднократно входила в десятку самых высокооплачиваемых моделей планеты. В 2013 году она заняла второе место в рейтинге Forbes с доходом в $7,2 млн.