2019-04-01T14:06:15+03:00
Общество

«Идёт смена поколений»: Пугачева и Рудковская высказались по поводу рейтинга самых популярных женщин

Знаменитости прокомментировали мартовский рейтинг «Медиалогии»
Алина ЧЕРНОВА
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Звезда «Дома-2» Ольга Бузова стала третьейв этом спискеЗвезда «Дома-2» Ольга Бузова стала третьейв этом спискеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В начале марте компания «Медиалогия», проанализировав публикации российских СМИ, представила медиарейтинг российских женщин. Напомним: первую строчку заняла официальный представитель МИД России Мария Захарова — за 2018 год она упоминалась в прессе 158 474 раза.

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Медиалогия , проанализировав публикации российских СМИ, представила медиарейтинг российских женщин
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Вторая позиция в рейтинге досталась экс-кандидату в президенты, телеведущей Ксении Собчак, чье имя упоминается в СМИ за 2018 год 135 000 раз. Звезда «Дома-2» Ольга Бузова стала третьей, а Примадонна российской сцены Алла Пугачева — шестой.

В 50 самых медийных российских дам также вошли балерина Анастасия Волочкова, певица Светлана Лобода, тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе. А продюсер и телеведущая Яна Рудковская занимает 31 строчку рейтинга «Медиалогии».

Однако только сейчас, спустя месяц после оглашения итогов медийности, дамы прокомментировали итоги рейтинга.

— Идет смена поколений — момент очень важный для появления новой личности, — сказала журналу Posta-magazine Алла Пугачева. — В свое время на этой смене выскочила я, Алла Пугачева. Сейчас может появиться другая певица, и я это приветствую. Другое дело, что пока не родилось то, с чем эта певица выйдет на сцену. Но родится; от этого никуда не денешься. Время порождает личность, а не личность время, как это пытаются представить.

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Высказалась и продюсер Яна Рудковская.

— Секрет в том, что я по сути лидер и на собственном примере показываю сотрудникам, как нужно работать, — объяснила итоги рейтинга Яна Рудковская. — Не останавливаюсь, никогда не перестаю идти вперед. Чтобы вызвать уважение, нужно самому быть трудоспособным и трудолюбивым человеком.

А Ксения Собчак с присущей ей иронией назвала рейтинг «Медиалогии» «Иконостасом», выложив в своём телеграм-канале пост Инстаграма «Светской хроники КП» с коллажем, где запечатлены главные героини женского рейтинга «Медиалогии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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