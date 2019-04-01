2019-04-01T17:34:32+03:00
Телевизор

Киркоров, Пелагея и Валерия заглянут в гости к Светлакову

В эфир возвращается импровизационное шоу "Слава Богу, ты пришел!"
Глеб ГУБАРЕВ
Поделиться:
Филипп Киркоров знает: лучше курица в руках, чем журавль в небе. Фото: СТСФилипп Киркоров знает: лучше курица в руках, чем журавль в небе. Фото: СТС
Изменить размер текста:

Об актерах, ведущих и эстрадных исполнителях иногда говорят: "Да кто они такие? Произносят (или поют) написанный кем-то другим текст, и ничего больше не умеют!". Как раз для тех знаменитостей, которые с подобными тезисами несогласны, и создано было в Австралии шоу "Слава Богу, ты пришел!" (Thank God You're Here), где известные люди демонстрировали свое умение импровизировать. В 2006-м появилась российская версия, которую вел Михаил Шац. Спустя четыре года программа из эфира ушла, но минувшей осенью проект был возрожден - ведущим стал Игорь Верник, а роль арбитра, который нажатием специальной красной кнопки останавливал импровизацию очередного звездного гостя, взял на себя Сергей Светлаков.

5 апреля после небольшого перерыва проект возвращается в эфир с новыми знаменитыми гостями, готовыми попасть в придуманную сценаристами нестандартную ситуацию и продемонстрировать свою находчивость. В свежих выпусках веселить зрителей будет целая россыпь звезд, среди которых Филипп Киркоров, Валерия, Пелагея, Екатерина Климова, Екатерина Волкова, Юрий Чурсин, Ян Цапник и Вадим Галыгин. Последний, кстати, когда-то уже участвовал в шоу "Слава Богу, ты пришел!", но не в качестве гостя, а в роли "властелина" красной кнопки. Расширил сферу деятельности и Александр Незлобин - он теперь не только продюсер проекта, но и его ведущий, сменивший на боевом посту Игоря Верника.

СТС, "Слава Богу, ты пришел!", с 5 апреля по пятницам, 23.00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Актриса Саманта Мортон (Альфа из «Ходячих мертвецов»): Я ни секунды не жалела, что побрила голову!
Британская актриса, чей персонаж Альфа стала главным воплощением зла в новом сезоне зомби-драмы, рассказала о чувстве страха, жестокости, женщинах-воинах и почему у нее нет волос на голове
Чем так зацепили зрителей шоу «Каламбур», «Маски-шоу» и «Городок»
Появившись из ниоткуда, проекты собирали к экранам огромное количество зрителей. Многие называют этот юмор топорным, плоским. И все же он был супер популярным. Чем же цепляют зрителей подобные шоу?
Какие классные сериалы-мелодрамы смотреть в этом году
Максим Аверин и Гоша Куценко сошлись за операционным столом в Склифе, турецкий султан не оставляет попыток завоевать сердце русской дворянки, а Елена Подкаминская идет на крайние меры, что забрать родную дочь у приемных родителей
Новости 24
Во Флориде местные жители увидели метеорит
Разбившийся в Германии бизнес-джет не был оснащен черными ящиками
Фильм "Дамбо" возглавил российский прокат
Пушков высмеял заявление Порошенко по Крыму
Saudi Aramco стала самой прибыльной компанией в мире в 2018
В доме престарелый во Франции после ужина умерли четыре старика
Прокурор попросил продлить срок домашнего ареста Серебренникову
Застрявшие в лифте мужчины взорвали интернет своей песней
МИД РФ назвал избирательную кампанию на Украине «грязной и ожесточенной»
В США программный сбой привел к отмене и задержки тысячи рейсов
Безработный в Подмосковье украл у мужчины, которого избил у него дома, телефон и 1 500 рублей
В ОБСЕ раскритиковали недопуск российских наблюдателей на украинские выборы
При тушении лесного пожара в Китае погибли 30 пожарных
Около 40 человек пострадали при столкновении трамвая и троллейбуса в Чехии
Владимир Путин подписал закон о наказании для «воров в законе»
Тела жертв авиакатастрофы в Германии извлекли из-под обломков бизнес-джета