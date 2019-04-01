Киркоров, Пелагея и Валерия заглянут в гости к Светлакову

Об актерах, ведущих и эстрадных исполнителях иногда говорят: "Да кто они такие? Произносят (или поют) написанный кем-то другим текст, и ничего больше не умеют!". Как раз для тех знаменитостей, которые с подобными тезисами несогласны, и создано было в Австралии шоу "Слава Богу, ты пришел!" (Thank God You're Here), где известные люди демонстрировали свое умение импровизировать. В 2006-м появилась российская версия, которую вел Михаил Шац. Спустя четыре года программа из эфира ушла, но минувшей осенью проект был возрожден - ведущим стал Игорь Верник, а роль арбитра, который нажатием специальной красной кнопки останавливал импровизацию очередного звездного гостя, взял на себя Сергей Светлаков.

5 апреля после небольшого перерыва проект возвращается в эфир с новыми знаменитыми гостями, готовыми попасть в придуманную сценаристами нестандартную ситуацию и продемонстрировать свою находчивость. В свежих выпусках веселить зрителей будет целая россыпь звезд, среди которых Филипп Киркоров, Валерия, Пелагея, Екатерина Климова, Екатерина Волкова, Юрий Чурсин, Ян Цапник и Вадим Галыгин. Последний, кстати, когда-то уже участвовал в шоу "Слава Богу, ты пришел!", но не в качестве гостя, а в роли "властелина" красной кнопки. Расширил сферу деятельности и Александр Незлобин - он теперь не только продюсер проекта, но и его ведущий, сменивший на боевом посту Игоря Верника.

СТС, "Слава Богу, ты пришел!", с 5 апреля по пятницам, 23.00