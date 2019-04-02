Реконструкция Политехнического музея: Стеклянные купола, подземные этажи и прогулка до парка «Зарядье»

К 2020 году Политехнический музей станет больше и удобнее. При этом исторический вид полностью сохранится (основной корпус здания построен в 1877 году). Реставрация началась в январе 2015-го. Проект разработал японский архитектор Дзюнья Исигами. За перестройкой музея следит Департамент культурного наследия Москвы. Автор недавно представил обновленную архитектурную концепцию Политеха.

Раньше внутри музея выставочные площадки занимали 3,5 тысячи квадратных метров. Половину здания до сих пор использовали для хранения предметов коллекции музея и работы сотрудников.

После реконструкции для экспонатов выделят уже 12 тысяч квадратов. На посетителей будет рассчитано 80 процентов площадей музея. В здании смогут принять до двух миллионов человек в год.

Кстати, пока желающие попасть в Политех могут сходить на его временные площадки - в павильон № 26 на ВДНХ, культурный центр ЗИЛ. Билеты - от 350 рублей (для льготников - от 150 руб.).

Фото: mos.ru

1. Вокруг музея устроят «Музейный парк» - общественное пространство с пешеходным маршрутом от Лубянской площади до парка «Зарядье». Отсюда можно будет пройти через сквер, а также улицу Варварку и так до «парящего моста» на берегу Москвы-реки.

2. Главным местом парка станет Зеленый амфитеатр. Всего здесь высадят 65 деревьев и 1105 кустарников, а также разобьют цветники общей площадью 391 квадратный метр.

В амфитеатре станут проводить лекции, концерты и фестивали.

3. В здании обновили фундамент и освободили от грунта два подземных этажа. На одном из них разместят технические помещения. На другом - исторические подвалы откроют для посетителей.

Специалисты частично заменили перекрытия, отреставрировали кирпичную кладку стен и проемов, обновили окна, восстановили лепные украшения главной лестницы и центрального фойе, кованые ограждения лестниц и дубовые поручни на них.

4. Пешеходная зона откроется на месте нижнего подвального яруса Политехнического музея. Уличная галерея будет на четыре метра ниже тротуара.

5. В ближайшем будущем кровлю здания выложат заново современным материалом. При этом сохранят ее привычные очертания. На чердаках, где уцелели старинные балки, разместят выставочные залы. Над северным и южным дворами музея появятся стеклянные крыши-купола.