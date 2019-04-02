«Роснефть» поддержала эвенкийского оленя

С 22 по 25 марта ученые, представители власти, недропользователи и население говорили на тему защиты окружающей среды и сохранения национальной идентичности, уклада жизни коренных народов Севера в процессе освоения природных ресурсов.

«Восточно-Сибирская нефтегазовая компания», входящая в состав «Роснефти», представила грантовую программу по исследованию эвенкийского оленя, благодаря которой ученые несколько лет изучают пути миграции ключевого биологического ресурса российской Арктики.

Полученная информация также используется для пособий в школах и вузах. Представлены результаты работы по изучению белого медведя и лаптевского подвида атлантического моржа, обитающих в арктических морях РФ.