2019-04-02T02:04:00+03:00
Экономика

«Роснефть» поддержала эвенкийского оленя

Третий год «РН-Шельф-Арктика», «дочка» «Роснефти» в городе Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ), проводит экологический форум «ЭКОАРКТИКА»
Юлия Шабловская
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С 22 по 25 марта ученые, представители власти, недропользователи и население говорили на тему защиты окружающей среды и сохранения национальной идентичности, уклада жизни коренных народов Севера в процессе освоения природных ресурсов.

«Восточно-Сибирская нефтегазовая компания», входящая в состав «Роснефти», представила грантовую программу по исследованию эвенкийского оленя, благодаря которой ученые несколько лет изучают пути миграции ключевого биологического ресурса российской Арктики.

Полученная информация также используется для пособий в школах и вузах. Представлены результаты работы по изучению белого медведя и лаптевского подвида атлантического моржа, обитающих в арктических морях РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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