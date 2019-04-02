Певица Согдиана рассекретила третьего мужа

Говорят, никогда не зарекайся. Еще пару лет назад, в одном из интервью певица Согдиана заявила, что после тяжелого развода со вторым мужем больше не планирует выходить замуж, однако, на праздновании дня рождения сына журналисты заметили на ее пальце обручальное кольцо. Тогда звезда заявила, что важное событие ее жизни состоялось еще в прошлом году, но она решила не обнародовать его прессе.

«Моего супруга зовут Максим. Я не скрываю замужества, не прячусь, но афишировать и делать личную жизнь поводом для обсуждения совсем не хочу», – приводит Hello! слова Согдианы.

Напомним, что у певицы двое детей. Микаила она родила от бизнесмена Башира Куштова. От первого мужа, предпринимателя Рама Говинда, у Согдианы есть старший сын Арджун, в октябре ему исполнилось одиннадцать лет.