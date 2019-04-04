Тест "КП": А смайлик что, Пушкин выдумал?

Правильный ответ:

Первое видео на YouTube называется «Я в зоопарке». На нем запечатлен один из создателей YouTube, Джавед Карим. И, надо отметить, он не слишком многословен: «Итак, вот мы здесь, напротив слонов. Самое классное, что я могу сказать о них, так это то, что у них действительно очень-очень длинные хоботы. Это круто».