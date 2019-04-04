2019-04-04T00:07:49+03:00
Конкурсы и тесты

Тест "КП": А смайлик что, Пушкин выдумал?

Хорошо ли вы знаете причуды интернета
Ольга АНТОНОВАkp.ru
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4 апреля - День святого Исидора. А он, между прочим, покровитель интернета.4 апреля - День святого Исидора. А он, между прочим, покровитель интернета.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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4 апреля - День святого Исидора. А он, между прочим, покровитель интернета. И чем не повод проверить свои знания о Всемирной сети с помощью теста. Попробуем?

1Смайлик (значок лица с улыбкой) начал использовать задолго до появления интернета известный русский писатель. Кто же именно?

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Правильный ответ:Впервые в истории использовать скобку в качестве улыбки догадался живший в США Владимир Набоков, произнесший в 1969 году в интервью The New York Times: «Я часто думаю, что должен существовать специальный типографский знак, обозначающий улыбку, - нечто вроде выгнутой линии, лежащей навзничь скобки; именно этот значок я поставил бы вместо ответа на ваш вопрос»

2Как называлось первое видео, размещенное на сайте YouTube?

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Правильный ответ:Первое видео на YouTube называется «Я в зоопарке». На нем запечатлен один из создателей YouTube, Джавед Карим. И, надо отметить, он не слишком многословен: «Итак, вот мы здесь, напротив слонов. Самое классное, что я могу сказать о них, так это то, что у них действительно очень-очень длинные хоботы. Это круто».

3В какой соцсети люди не пишут, а «чирикают»?

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Правильный ответ:Слово «twееt» в переводе с английского переводится как «болтать» или «чирикать», поэтому в Твиттере люди не разговаривают, а «чирикают».

4Что такое «мем» в интернете?

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Правильный ответ:Термин «мем» впервые употребил оксфордский профессор Докинз в своей книге «Эгоистичный ген». Журналисты, пишущие об интернете, быстро провели параллель между ставшими случайно популярными роликами или персонажами и теорией Докинза. Профессор называл мемом «единицу культурной информации», способную быстро «размножаться».

5В какой стране были запрещены телевидение и штаны, но зато разрешен интернет?

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Правильный ответ:До 1999 года в Бутане не было телевидения, но был интернет. Логика властей была немного странная: мол, просмотр телепрограмм может снизить у народа уровень счастья. А вот времяпрепровождение в сети - нет.

6Что значит слово «троллить»?

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Правильный ответ:Троллинг - это провокационное поведение в сети, в результате которого выбирается объект (или несколько объектов) «травли», которого выводят на сильные эмоции.Понятие троллинга корнями уходит в сленг участников онлайн-форумов: в английском языке словом trolling обозначают ловлю рыбы на блесну, вот так же на виртуальную блесну ловят человека, которого троллят.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы приверженец старой школы, больше доверяете газетам, чем соцсетям. В печатной периодике гораздо лучше проверяют информацию!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы явно продвинутый пользователь и большой молодец, используете технический прогресс себе на пользу.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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