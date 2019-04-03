2019-04-03T14:29:40+03:00
Общество

Перекрытие участка Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве: Восемь станций закроют на вход

Неудобства придется терпеть пять дней - помочь москвичам призваны бесплатные автобусы и электрички
Светлана ВОЛКОВА
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Для пассажиров закроют вход на восемь станцийДля пассажиров закроют вход на восемь станцийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С 6 по 10 апреля перекроют участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро, между станциями «Котельники» и «Волгоградский проспект».

Для пассажиров закроют вход на восемь станций - «Волгоградский проспект», «Текстильщики», «Кузьминки», «Рязанский проспект», «Выхино», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники». Между ними можно будет бесплатно проехать на специальных автобусах с табличкой «КМ», на 14 обычных маршрутах наземки, а также на некоторых пригородных электричках (см. ниже).

Стройка в эти дни затормозит движение и на оставшемся открытом участке фиолетовой ветки. Только между станциями «Планерная» и «Пролетарская» поезда будут ездить с увеличенными интервалами от 2 до 2,5 минут. Все из-за того, что удобные для быстрого разворота составов пути как раз сейчас будут закрыты. Кроме того, все пять дней пассажиров Таганско-Краснопресненской линии будут перевозить только поезда «Москва».

На дорогах также частично перекроют движение машин. А для общественного транспорта запустят дополнительные выделенки. Около всех закрытых станций и на дорогах сотрудники метро, полиции, ГИБДД и Мосгортранса помогут жителям выбрать объездные маршруты.

По привычному графику Таганско-Краснопресненская линия начнет работать в четверг, 11 апреля, в 5.30 утра.

ЧТО ПОЛУЧИМ

Временные неудобства придется терпеть из-за строительства тоннеля новой Некрасовской линии в зоне действующего метро. Напомним, на этой ветке разместят восемь станций - «Нижегородская», «Стахановская», «Окская», «Юго-Восточная», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». Две из них станут пересадочными: «Нижегородская» - на Большую кольцевую линию и Московское центральное кольцо (МЦК) и «Косино» - на Таганско-Краснопресненскую линию. Первый отрезок ветки от «Некрасовки» до «Косино» планируют открыть до конца этого месяца. Новые станции упростят поездки по городу для 800 тысяч жителей столичных районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский и Люберец Московской области. Метро в этих районах ждут аж с 70 - 80-х годов прошлого века. При этом разгрузятся юго-восточные станции Таганско-Краснопресненской линии.

КАК ПОЕДУТ...

...БЕСПЛАТНЫЕ АВТОБУСЫ

На маршрутах:

- КМ1 - от м. «Котельники» по Волгоградскому проспекту до м. «Пролетарская»;

- КМ2 - от м. «Жулебино» по Рязанскому проспекту до м. «Таганская»;

- КМ3 - от м. «Выхино» по Рязанскому проспекту через ул. Академика Скрябина на Волгоградский проспект;

- КМ4 - от ж/д платформы Выхино до ж/д платформы Вешняки.

...НАЗЕМКА

На многих маршрутах пустят больше автобусов и троллейбусов, а также откроют экспрессные рейсы. На 14 обычных линиях с 6 по 10 апреля можно будет ездить бесплатно:

Автобусы

№ м7 «138-й квартал Выхина - Метро «Китай-город» (в т. ч. дополнительные экспрессные рейсы № м7э от 138-го квартала Выхина до метро «Таганская»)

№ м27 «Карачаровский путепровод - Метро «Парк Победы»

№ м89 «6-й микрорайон Жулебина - Станция Дубровка»

№ т26 «Карачаровский путепровод - Автозаводский мост»

№ т63 «138-й квартал Выхина - Метро «Таганская»

№ 51 «138-й квартал Выхина - Народная улица»

№ 247 «Ивановское - Метро «Выхино» (в т. ч. короткие рейсы № 247к от метро «Выхино» через метро «Новогиреево» до улицы Молостовых)

№ 792 «Метро «Новокосино» - 9-й микрорайон Кожухова»

№ 849 «4-й микрорайон Кожухова - Некрасовская улица»

№ 884 «Камчатская улица - Метро «Выхино»

№ 885 «3-й микрорайон Новокосина - 3-й квартал Люберецких Полей» (в т. ч. дополнительные экспрессные рейсы № 885э от 3-го квартала Люберецких Полей до метро «Новокосино»)

Троллейбусы

№ 27 «Ветеринарная академия - Метро «Таганская»

№ 64 «Ивановское - Метро «Выхино»

№ 74 «Марьино - Метро «Кузьминки»

...ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДА

В районе закрытых станций можно будет бесплатно прокатиться на маршрутах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК):

- до Курского вокзала и обратно - от ж/д станции Текстильщики (рядом с м. «Текстильщики»);

- до Казанского вокзала и обратно - от ж/д станций Ухтомская и Косино (рядом с м. «Лермонтовский проспект»), Выхино (рядом с м. «Выхино»), Вешняки (рядом с м. «Рязанский проспект»), Люберцы-1.

Обратите внимание! Для этого нужно получить бесплатный билет в кассе на указанных ж/д станциях или у кассира-контролера в электричке. Билет нужно сохранить до конца поездки.

При этом из-за большого количества пассажиров москвичам рекомендуют в дни перекрытий не приезжать на станцию Выхино из других районов. Вместо этого жителей Вешняков и Некрасовки просят доехать до станций метро других линий. А жителям района Выхино-Жулебино - пользоваться бесплатными автобусами.

Пассажиров Таганско-Краснопресненской линии по возможности просят пользоваться другими линиями метро и МЦК, пригородными электричками и наземкой. Тех, кто обычно добирается в центр города на электричках, также просят по возможности в эти дни доезжать до станций вне зоны закрытия.

...ДОРОГИ

С 2.30 6 апреля до 4.30 11 апреля изменится движение машин на дорогах в районах Таганский, Южнопортовый, Текстильщики, Кузьминки, Рязанский, Печатники, Нижегородский и Выхино-Жулебино. Частникам придется уступить место общественному транспорту.

Для бесплатных автобусов ежедневно будут работать выделенки, закрытые от машин ограждениями на таких участках:

- ул. Марксистская - от Марксистского пер. до Таганской пл.;

- ул. Таганская - на всей улице;

- Волгоградский пр-т - на всем проспекте, в том числе на участках дублеров от ул. Люблинская до д. 54 в обоих направлениях;

- ул. Нижегородская - на всей улице;

- Рязанский пр-т - на всем проспекте;

- Лермонтовский пр-т - на всем проспекте;

- Новорязанское шо. - от МКАД до ул. Маршала Полубоярова;

- пл. Крестьянской Заставы - от Волгоградского пр-та до ул. Абельмановская;

- ул. Абельмановская - от ул. Воронцовская до Волгоградского пр-та.

Для машин закроют такие съезды:

- со МКАД в направлении центра на Рязанский и Волгоградский пр-ты;

- с ул. Нижегородская на внешнюю сторону Третьего транспортного кольца (ТТК);

- с внутренней стороны ТТК на Волгоградский пр-т в направлении области;

- с дублера Волгоградского пр-та на ул. Люблинскую в направлении центра;

- съезд с ул. Люблинская на дублер Волгоградского пр-та в направлении области.

Движение запретят:

- по дублерам Лермонтовского пр-та (в обоих направлениях) в районе ст. м. «Лермонтовский проспект»;

- по Хвалынскому б-ру - от ул. Привольная до дублера Лермонтовского пр-та;

- на ул. Авиаконструктора Миля - от д. 24 до ул. Маршала Полубоярова;

- по дублеру Волгоградского пр-та - от ул. Зеленодольская до ул. Жигулевская.

Подробности - на Едином транспортном портале Москвы, на «Яндекс.Картах» и других навигационных сервисах. Столичные власти просят водителей заранее выбирать маршруты объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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