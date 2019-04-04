Драки не будет: Малышева помирилась с остеопатами

Ведущая программ «Жить здорово!» и «Здоровье» на Первом канале Елена Малышева вновь оказалась в эпицентре скандала. На этот раз свое возмущение выразил завкафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Дмитрий Мохов. На своей странице в фейсбуке он опубликовал открытое письмо гендиректору Первого канала Константину Эрнсту, в котором потребовал извинений. Поводом стала программа Малышевой от 29 марта, где она заявила, что остеопатия в России отсутствует как медицинская специальность.

Мохов напомнил, что должность «врач-остеопат» внесена в номенклатуру медицинских и фармацевтических работников, а сама остеопатия развивается в России с 1994 года.

«Прошу вас принять меры по предотвращению распространения лживой и порочащей достоинство врачей-остеопатов информации лицами, участвующими в выпуске передачи «Жить здорово!», - пишет Мохов.

После того, как письмо было растиражировано прессой, Елена Малышева опубликовала пост на своей странице в инстаграме. К тексту прилагается фотография самой Малышевой с подписью «Остеопаты, давайте жить дружно!».

«Наше отношение к термину «остеопат» крайне осторожное, - пишет Малышева. - Прежде всего потому, что традиционно в России остеопатами себя называет огромное количество людей, зачастую даже не имеющих дипломов врача. Реальных профессиональных остеопатов в России крайне мало. Программу постдипломной переподготовки врачей по специальности «остеопатия» Министерство здравоохранения утвердило только 28 сентября 2018 года. В Академии постдипломного образования врачей нет такой ординатуры. Первый выпуск врачей после ординатуры состоится только в этом году. Об этом нас уведомили в Северо-Западном медицинском университете имени Мечникова, где расположена первая кафедра. Я отдаю должное энтузиазму врачей, которые пытаются создать эту специальность. И отношусь к ним с большим уважением. Но мы обязаны предупреждать пациентов, что на данный момент, в отличие от мануальной терапии, которой уже несколько десятилетий, со специальностью остеопата все только начинается».

malysheva.live Не навреди! - это главный принцип нашей профессии

По всей видимости, остеопаты вполне могут стать героями программ Малышевой – ведущая заявила, что будет «рада встретиться с вами и помочь вам во всем. Надеюсь, мы вместе будем действовать в интересах наших пациентов».