Александр Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером регулярного сезона в НХЛ, выиграв "Морис Ришар Трофи"

33-летний форвард клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал обладателем приза "Морис Ришар Трофи", который вручается по итогам регулярного чемпионата НХЛ лучшему снайперу турнира. На счету Овечкина - 51 шайба.

Его мог опередить в теории только немец Леон Драйзайтль из "Эдмонтона", который забросил 50 шайб. Третье место в гонке - у Джона Тавареса из "Торонто" - 47 шайб. В десятку попал еще один россиянин - Никита Кучеров из "Тампы", который забросил 41 шайбу в сезоне.

Овечкин в восьмой раз в своей карьере выиграл гонку снайперов, что является новым рекордом НХЛ. Семь раз лучшим был легендарный Бобби Халл (последний раз в 1969 году). Ну а сам приз "Морис Ришар Трофи" вручается, начиная с сезона 1998/99 и Овечкин - лидер по количеству побед. Кроме Александра никто не выигрывал этот титул больше двух раз. Среди россиян награду завоевывали Павел Буре в 2000 и 2001 годах и Илья Ковальчук в 2004 году. В целом же по два раза трофей выигрывали Джером Игинла, Стивен Стэмкос и Сидни Кросби.

В прошлом сезоне Александр Овечкин вместе с "Вашингтоном" впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли. А в первом раунде этого сезона "Кэпиталз" сыграет против "Каролины Харрикейнз". Первый матч пройдет 10 апреля.