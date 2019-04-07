2019-04-07T18:25:40+03:00
Телевизор

Запертый в стеклянный куб человек пока так и не полюбил сериал «Игра престолов»

Москвич Андрей Акимов смотрит популярный сериал нонстопом уже пять дней подряд
Антонина ВЕТКИНА
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Андрей Акимов смотрит все семь вышедших на данный момент сезонов сериала «Игра престолов», будучи запертым в стеклянном кубеАндрей Акимов смотрит все семь вышедших на данный момент сезонов сериала «Игра престолов», будучи запертым в стеклянном кубеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В московском кинотеатре «Октябрь» продолжается в меру бесчеловечный эксперимент: молодой человек по имени Андрей Акимов смотрит все семь вышедших на данный момент сезонов сериала «Игра престолов», будучи запертым в стеклянном кубе на виду у посетителей заведения. До начала эксперимента он не смотрел ни одну серию популярного во всем мире проекта. Акцию организовал видеосервис «Амедиатека» в качестве рекламной компании восьмого сезона «Игры престолов», который начнется 15 апреля и станет последним. Происходящее транслируется в прямом эфире на сайте «ВКонтакте».

Еще одну и спать. 3 день. В гостях: Тина Канделаки.

«На работу» Акимов выходит к десяти утра, поглощая в течение дня один сезон. «Сериалити», как назвал акцию сервис «Амедиатека», закончится 9 апреля. К его услугам еда от службы доставки, холодильник с энергетиком и диван, на котором время от времени появляется уютное одеялко. На время отлучек по естественным надобностям в эфире транслируется реклама.

Чтобы Акимову не было одиноко, к нему в куб пускают гостей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чтобы Акимову не было одиноко, к нему в куб пускают гостейФото: Михаил ФРОЛОВ

Андрей Акимов – профессиональный диктор, озвучивает ряд проектов «Амедиатеки» и действительно «Игрой престолов» никогда не интересовался, сообщили «КП» в пресс-службе компании.

Чтобы разнообразить однообразную трансляцию, организаторы приглашают на диван к Акимову гостей. Так, его навестили актер Тимофей Трибунцев – большой фанат «Игры престолов», блогер Wylsacom, телеменеджер Тина Канделаки. Последняя проявила заботу об Акимове и поделилась с ним патчами для глаз, которые помогают скрыть следы переутомления.

Тина Канделаки поделилась с Акимовым патчами для век Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тина Канделаки поделилась с Акимовым патчами для векФото: Михаил ФРОЛОВ

По всей видимости, пока Акимов не стал преданным фанатом «Игры престолов». Он регулярно делится впечатлениями от увиденного и уже в первый же день пожаловался, что его раздражает обилие «болтологии» - то есть разговорных сцен, и недостаток экшна. «Сосредоточиться тяжело. Голова подкипает, - пожаловался он в воскресенье, на исходе пятого дня просмотра. – Одно бла-бла-бла, достало! Неинтересно! Скучно, каша в голове!». Взбодрить замученного сериалом парня пришел представитель «Амедиатеки» и по совместительству его друг, устроивший физкультурную разминку. Впрочем, когда на экране герои сериала сражаются друг с другом, Акимов заметно оживляется.

На вечер воскресенья трансляция «ВКонтакте» набрала более 2 млн просмотров.

Game of Thrones Season 8 Official Promo: Together (HBO).Game of Thrones returns for its final season on April 14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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