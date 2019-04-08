2019-04-08T01:27:46+03:00
История современности

Девушка из «Серенады солнечной долины»

8 апреля 1912 года родилась Соня Хени, трехкратная олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании, десятикратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы, киноактриса
Леонид РЕПИНобозреватель отдела специальных корреспондентов
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В шесть лет Соня получила от отца подарок - серебряные коньки. И они мчали ее по жизни! Фото: The Granger Collection/ТАССВ шесть лет Соня получила от отца подарок - серебряные коньки. И они мчали ее по жизни! Фото: The Granger Collection/ТАСС
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Я не помню, каким было небо над Москвой в мае 1945 года, а непреходящее ощущение радости, солнца, будоражащей музыки, льющейся, казалось, с неба, - этого не забыть никогда. И тут, может быть, в первых числах июня в нашем придворном клубе Завода имени Ильича под таинственной афишей «Художественный кинофильм» написали, что покажут «Серенаду солнечной долины». Те, кто сумел прорваться через немыслимую очередь в билетную кассу, вышли после кино ошеломленные. Потому что увидели невероятное - девушку необыкновенной красоты, творящую на льду очевидное и невероятное волшебство. Мы все - каждый мальчишка в нашем дворе на Серпуховке - катались на коньках, как по асфальту ходили, но то, что мы увидели… Это воспринималось киношным трюком, потому что такого быть не могло.

Она родилась в Осло и в шесть лет получила от отца подарок - серебряные коньки. На первой зимней Олимпиаде в Шамони, когда ей стукнуло всего 12 лет, девочка заняла первое место. От конца. И нисколько не была обескуражена. Потому что верила в себя: ее кумиром была неподражаемая русская балерина Анна Павлова, и Соня созналась, что мечтой ее было соединить искусство балетного танца с фигурным катанием.

Ее выступления на Олимпиадах до Второй мировой войны были триумфальны. Фигуристы соревновались под открытым небом, и, если была плохая погода, фотографы, собравшиеся со всех концов света, требовали перенести соревнования, поскольку в таких условиях они не могут снимать Хени. И переносили!

В кино она снималась много, продюсеры из-за нее толкались локтями - успех огромный! Обаяние милой и скромной девушки было невероятно. А мастерство на льду заставляло затаить дыхание от восхищения. Да, конечно, рядом с нашими нынешними девочками-фигуристками Соня ничего бы показать не смогла, кроме превосходных вращений, а также один простой сальхов - кроме этого ничего, но обаяние… Можно не сомневаться, что это ее рекордное достижение - титулы Олимпиад и мировых чемпионатов - никогда не будет перекрыто.

Замечательная фигуристка ушла из жизни в полете, в самолете, на котором она летела из Парижа в Осло. У нее был рак крови.

В Осло есть мемориальный центр Сони Хени. Я долго стоял перед закрытой дверью - был выходной. И только тогда, но уж много лет назад, я подумал: наверное, я был влюблен в эту милую и удивительную девушку, казавшуюся девчонкой, которую любил и которой восхищался весь мир…

ИСТОЧНИК KP.RU

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