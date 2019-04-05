2019-04-05T17:15:47+03:00
Происшествия

Рецидивист под домашним арестом убил соседку

Отчитывают за это почему-то сотрудников Федеральной службы наказания России
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Суд отправил рецидивиста на 2 месяца под домашний арест, где тот избил соседку до смерти.Суд отправил рецидивиста на 2 месяца под домашний арест, где тот избил соседку до смерти.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Следственный комитет России по Челябинской области начал проверку в отношении должностных лиц управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Челябинской области после убийства женщины, над которой расправился ранее неоднократно судимый за убийства 71-летний пенсионер Леонид И.

- Мужчина большую часть осознанной жизни провел в колонии строго режима. Судим был шесть раз, дважды за убийство: в 2007 году он расправился с супругой, а в 2014-м до смерти избил свою знакомую. Жестокие расправы над женщинами он совершал традиционно в алкогольном опьянении, - пояснили в ГУФСИН по Челябинской области.

Удивительно, что после очередного убийства (до смерти избил свою сестру) судья не решился отправить пожилого человека в следственный изолятор, так как Леонид заявил, что жить ему осталось совсем ничего, и у него обострились хронические заболевания. Гуманный суд отправил рецидивиста на 2 месяца под домашний арест. Без отслеживающего передвижение браслета, который обычно вешают на ногу подозреваемому в преступлениях, чтобы он никуда не сбежал.

Но бежать Леонид не собирался, он даже домашний режим не нарушал: водку и закуску в дом приносила 46-летняя соседка по имени Ольга. Но случилось так, что однажды Леониду опять что-то почудилось, и он сильно избил сердобольную женщину. Та скончалась на месте.

- Теперь собираются проводить проверку должностных лиц уголовно-исполнительной инспекции, в обязанности которых входит контроль за исполнением меры пресечения, установленной судом. Но сотрудники ФСИН не отвечают за избрание меры пресечения и назначение технических средств контроля в отношении обвиняемого, так как это все обязанность суда, - удивляются сотрудники ФСИН России.

А удивляются, потому, что по официальной информации, 44 процента от общего числа (106 тысяч человек) постояльцев российских следственных изоляторов, обвиняются в преступлениях средней тяжести. И всем понятно, что таких, как Леонид нельзя оставлять под домашним арестом ни на минуту. Даже если бы сотрудники уголовно-исполнительной инспекции проверяли Леонида каждый час, соседку бы это от расправы не спасло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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