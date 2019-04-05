В Москве отреставрировали старинные залы бывшего Английского клуба

Среди такого великолепия лично я чувствую себя неловко. Как будто я вошёл в операционную без халата и без бахил. Хотя последние в Музее современной истории России как раз выдают (в обязательном порядке). Чтобы паркет с коврами не заляпали.

Фотокорреспондент «КП» Миша Фролов вёл себя профессионально. Заметив на сводчатом потолке изображение муз - Уранию, Полигимнию и Клио - мой спутник не стал задирать голову как пианист, а просто лёг с фотоаппаратом на пол. Смотрительница решила, что это от нахлынувших чувств. Все-таки по нему когда-то ходили Чаадаев, Пушкин, Толстой. Да и помимо пола кругом - сплошные раритеты и произведения искусства.

Потолок расписан изображением античных муз.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Знаменитый «дом со львами» (улица Тверская, 21) был построен в 1770-е годы. После войны с Наполеоном его облик поменялся. А в 1831-м в усадьбе открыли Английский клуб (хозяином здания на тот момент был граф Лев Разумовский). Попасть в него было практически невозможно. Не знаю, как Мишу, а меня не взяли бы точно. Только высшая знать. Знаменитые поэты, писатели, философы. Дипломаты и финансисты. Здесь готовили лучшие российские повара. Прислугу выбирали как президента - с помощью голосования. Женщин не пускали на порог. Даже после выпивки.

Английский клуб был открыт в отреставрированном здании в 1831 году.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Четыре основных зала сейчас полностью отреставрированы. Это каминный зал, столовая, читальня и говорильня. Последние два открылись несколько дней назад. И оба - неописуемой красоты. Мраморные колонны, росписи на потолке (в стиле имитации лепнины и живописи гризайль), огроменные люстры. В библиотеке когда-то было более 5 тысяч книг. Некоторые из них сохранились. Я разглядел в шкафу томик Фёдора Достоевского, ежемесячник «Вестник Европы», «Всеобщую историю» Йегера.

Женщинам в Английский клуб вход был заказан.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Читальня в Английском клубе была настоящим предметом гордости, - рассказали «КП» в музее. - Завсегдатаи выписывали многочисленные газеты и журналы, в том числе и иностранные. Библиотека считалась одной из самых лучших в Москве.

Карамзин называл Английский клуб центром общественного мнения (и сам был его членом). Разговоры велись не только за обеденным столом, но и во время игры на бильярде или в карты.

В разные времена здесь бывали дедушка Крылов, Баратынский, Жуковский, Островский, Некрасов, Щепкин, Немирович-Данченко, генерал Орлов, Склифосовский.

Прикрыли звёздную тусовку в 1917 году. В трудные и суровые годы коммунисты сочли ее пошлым пережитком прошлого. И соорудили в просторных залах бывшего Английского клуба Музей революции, открыв выставку «Красная Москва». Сейчас здание принадлежит Государственному центральному музею современной истории России. К 2020 году его отреставрируют целиком.

- Исторический облик фасада уже готов, - пояснили «КП» в пресс-службе музея. - Восстановлены ограды главного здания. Отреставрированы знаменитые львы, которые сидят над парадными воротами. Сейчас идёт ремонт внутренних помещений.

Но несмотря на это, вход в музей открыт для посетителей (стоимость билета - 300 рублей). Сейчас работают залы, которые рассказывают об истории России с 1850 года по 1917-й и с 1953-го до настоящего времени. Промежуточный период восстановят после ремонта.

Цена входного билета в музей - три сотни рублей.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Сюда, конечно, нужно приходить с детьми, - сделал вывод один из посетителей, разглядывая очередной экспонат (бельгийский револьвер модели «велодог»).

- Ну вот на выходных и сходишь, - отреагировала спутница.

Я прошёл сквозь историю и очутился в зале начала 20 века. Поразглядывал кривоватый топорик. И выяснил, что это секира. Помните, как у Бродского? «Холуй трясётся. Раб хохочет. Палач свою секиру точит». Рядом висит капсюльное двуствольное ружьё. Настоящее боевое оружие, с которым бегал крестьянин Саратовской губернии Илларионов, участник волнений 1905 года.

Ещё один зал - и перед вами картина «Первая демонстрация». Автор - Петров-Водкин.

Дальше - столовая бывшего клуба. На стенах холсты. У дальней стены рояль. А под стеклом - модели подводных лодок. В экспозиции сочетаются экспонаты из разных временных эпох.

А в одном из последних залов экскурсию проводит робот. Он представляет 21-й век.