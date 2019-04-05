2019-04-05T19:54:53+03:00
Общество

Россиянин пожаловался на силиконовую грудь и губы московской судьи

По словам мужчины, из-за зашкаливающей сексуальности судьи он так и не смог сконцентрироваться на процессе
Анастасия ВАРДАНЯН
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Оглашение приговора в российском суде.Оглашение приговора в российском суде.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Какие только жалобы не получали в Высшей квалификационной коллегии судей России (ВККС) . Судей обвиняли в предвзятости, коррупции, но чтобы в чрезмерной сексуальности - такое случилось впервые. Заявление , которое очень напоминает исповедь неудовлетворенного мужчины, на днях оставил россиянин Михаил Комаров. Не угодила, а точнее чересчур понравилась, ему судья Таганского районного суда Москвы Юлия Смолина.

- По причине больших накаченных губ и груди, возможно, тоже накаченной, у судьи я испытал сильное половое возбуждение, во рту у меня пересохло и я вынужден был постоянно пить воду, что стало чрезмерной нагрузкой для моих почек. Я, конечно, в свои 45 лет очень признателен ей за такие яркие переживания, но считаю, что судья должен иметь более деловой образ, а не приближаться к актрисам из фильмов для взрослых, — написал он в жалобе.

Конечно, под мантией рассмотреть размер груди он не мог. И тут есть ремарка. Мужчина уверяет, что однажды встретил судью в коридоре и та якобы была одета в черное облегающее кожаное платье. Тут-то он и разглядел все ее прелести.

Секретарь ВККС, как это и положено, жалобу приняла. Но, скорее всего, заявитель этим ничего не добьется. О реальных нарушениях в ее содержании нет ни слова, а красивыми быть в нашей стране не запрещено даже судьям. Кстати, Юлия Смолина ранее уже была жертвой публичных нападок. Поводом стали громкие дела, которые она рассматривала. Одно из них было связано с запретом использования Тelegram. Кто знает, возможно, эта жалоба - всего лишь месть обиженных поклонников мессенджера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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