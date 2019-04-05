«Хорошо, когда есть дочка! Есть кому рюмочку коньяку подать»: Панин разозлил Инстаграм снимком 10-летней Нюси со спиртным в руках

Алексей Панин никогда не был образцом нравственности, но в одном можно быть уверенным: актер очень любит свою дочку. Правда, артист то и дело демонстрирует в Инстаграме, как учит 10-летнюю Анну плохому. Очередной пример тлетворного влияния на неокрепший детский ум 41-летний Алексей продемонстрировал в буфете Московского академического театра сатиры. В антракте Панин решил сделать семейный снимок из разряда «Папа и я — культурная семья». Но что-то пошло не так. Видимо то, что Нюся позировала перед объективом с рюмкой в руке.

- Хорошо, когда есть дочка! Есть кому рюмочку коньяку подать! - пошутил артист в подписи к фото.

И, конечно, тут же разозлил Инстаграм. Понятно, что спаивать дочку артист не собирается, но давать в руки 10-летней девочке рюмку со спиртным — не самая лучшая идея. А тем более фотографировать ребенка с алкоголем и выкладывать фото в соцсети. По мнению фолловеров артиста, таким образом Панин прививает дочке мысль, что употреблять крепкие спиртные напитки — это норма.

alexeypanin777 Хорошо когда есть дочка! Есть кому рюмочку коньяку подать! Спасибо Миша @vladimirov_official за приглашение! Мы хорошо провели время! #АлексейПанин #Панин #театр #театрСатиры #МихаилВладимиров

Артист уже не раз выкладывал провокационные снимки с дочкой в Инстаграм. В октябре Алексей снял видео с Нюсей на съемочной площадке фильма «Я вернулся». Девочка играла в картине главную роль. В видеоролике один из участников группы в перерыве между съемками подробно рассказывает Нюсе, как скрутить сигарету с помощью специальной машинки. Наследницу актера просветили насчет толщины фильтров и показали, как правильно насыпать табак на бумагу.

- Ну наконец-то!!!! Хоть кто-то научил мою дочку на съёмках делать самокрутки. А то у меня всё руки не доходят, - сообщил в Инстаграме счастливый папаша.

Судя по тому, как Нюся заинтересованно наблюдала за процессом, мастер-класс показался ей очень познавательным. Там же, на съемках в Саратове девочка участвовала в куда более экстремальном развлечении, угодив вместе с папой в сводки криминальной хроники. Алексей Панин проехал на автомобиле Gelandewagen по главной пешеходной улице Саратова - проспекту Кирова. Видеоотчет о приключениях артист опубликовал на своей странице в Инстаграме, но потом, когда поднялась шумиха в СМИ, удалил ролик. Однако видео уже попало на YouTube.

- Чисто по-саратовски, по пешеходной улице, - говорит в ролике актер. На заднем плане ему вторит испуганный детский голос: «Папа, нас посадят».

К ответственности, впрочем, привлекли только водителя автомобиля Gelandewagen - ГИБДД Саратова наложила на него штраф в 500 рублей. Сам же Панин отделался легким испугом.

А чего стоили летние снимки Панина из отпуска в Крыму! Известно, что актер — страстный поклонник нудизма и загорает исключительно голым. При этом дочка артиста всегда принимает солнечные ванны рядом. Фотографиями загара голышом Панин охотно делился на своей страничке.

alexeypanin777 Алексей Панин в отпуске загорает исключительно голышом в окружении друзей-нудистов.

Напомним, дочь Анну актеру в 2008 году родила питерская фотомодель Юлия Юдинцева. Впоследствии супруги ожесточенно сражались за девочку – Алексей утверждал, что Юлия – алкоголичка, и с ней нельзя оставлять ребенка. Юдинцева же в ответ доказывала, что Панин сам злоупотребляет алкоголем, и к тому же психически неустойчив. В итоге артист забрал Нюсю у матери и воспитывает девочку сам. Растить ребенка Панину помогает бабушка Ани – его мама.