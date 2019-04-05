2019-04-05T22:28:05+03:00
Звезды

«Хорошо, когда есть дочка! Есть кому рюмочку коньяку подать»: Панин разозлил Инстаграм снимком 10-летней Нюси со спиртным в руках

Артист снова учит наследницу плохому
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Дочь Алексея Панина Нюся растет настоящей красавицей. Фото: Инстаграм.Дочь Алексея Панина Нюся растет настоящей красавицей. Фото: Инстаграм.
Изменить размер текста:

Алексей Панин никогда не был образцом нравственности, но в одном можно быть уверенным: актер очень любит свою дочку. Правда, артист то и дело демонстрирует в Инстаграме, как учит 10-летнюю Анну плохому. Очередной пример тлетворного влияния на неокрепший детский ум 41-летний Алексей продемонстрировал в буфете Московского академического театра сатиры. В антракте Панин решил сделать семейный снимок из разряда «Папа и я — культурная семья». Но что-то пошло не так. Видимо то, что Нюся позировала перед объективом с рюмкой в руке.

- Хорошо, когда есть дочка! Есть кому рюмочку коньяку подать! - пошутил артист в подписи к фото.

И, конечно, тут же разозлил Инстаграм. Понятно, что спаивать дочку артист не собирается, но давать в руки 10-летней девочке рюмку со спиртным — не самая лучшая идея. А тем более фотографировать ребенка с алкоголем и выкладывать фото в соцсети. По мнению фолловеров артиста, таким образом Панин прививает дочке мысль, что употреблять крепкие спиртные напитки — это норма.

alexeypanin777alexeypanin777
Хорошо когда есть дочка! Есть кому рюмочку коньяку подать! Спасибо Миша @vladimirov_official за приглашение! Мы хорошо провели время! #АлексейПанин #Панин #театр #театрСатиры #МихаилВладимиров
677 отметок «Нравится»28 комментариевInstagram

Артист уже не раз выкладывал провокационные снимки с дочкой в Инстаграм. В октябре Алексей снял видео с Нюсей на съемочной площадке фильма «Я вернулся». Девочка играла в картине главную роль. В видеоролике один из участников группы в перерыве между съемками подробно рассказывает Нюсе, как скрутить сигарету с помощью специальной машинки. Наследницу актера просветили насчет толщины фильтров и показали, как правильно насыпать табак на бумагу.

- Ну наконец-то!!!! Хоть кто-то научил мою дочку на съёмках делать самокрутки. А то у меня всё руки не доходят, - сообщил в Инстаграме счастливый папаша.

Судя по тому, как Нюся заинтересованно наблюдала за процессом, мастер-класс показался ей очень познавательным. Там же, на съемках в Саратове девочка участвовала в куда более экстремальном развлечении, угодив вместе с папой в сводки криминальной хроники. Алексей Панин проехал на автомобиле Gelandewagen по главной пешеходной улице Саратова - проспекту Кирова. Видеоотчет о приключениях артист опубликовал на своей странице в Инстаграме, но потом, когда поднялась шумиха в СМИ, удалил ролик. Однако видео уже попало на YouTube.

- Чисто по-саратовски, по пешеходной улице, - говорит в ролике актер. На заднем плане ему вторит испуганный детский голос: «Папа, нас посадят».

К ответственности, впрочем, привлекли только водителя автомобиля Gelandewagen - ГИБДД Саратова наложила на него штраф в 500 рублей. Сам же Панин отделался легким испугом.

А чего стоили летние снимки Панина из отпуска в Крыму! Известно, что актер — страстный поклонник нудизма и загорает исключительно голым. При этом дочка артиста всегда принимает солнечные ванны рядом. Фотографиями загара голышом Панин охотно делился на своей страничке.

alexeypanin777alexeypanin777
Алексей Панин в отпуске загорает исключительно голышом в окружении друзей-нудистов.
777 отметок «Нравится»13 комментариевInstagram

Напомним, дочь Анну актеру в 2008 году родила питерская фотомодель Юлия Юдинцева. Впоследствии супруги ожесточенно сражались за девочку – Алексей утверждал, что Юлия – алкоголичка, и с ней нельзя оставлять ребенка. Юдинцева же в ответ доказывала, что Панин сам злоупотребляет алкоголем, и к тому же психически неустойчив. В итоге артист забрал Нюсю у матери и воспитывает девочку сам. Растить ребенка Панину помогает бабушка Ани – его мама.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Алексей Панин: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ирина СУХАНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Пожар произошел на мармеладной фабрике в Москве
На Украине обещают отменить поезда в Москву из Киева и Львова
Кинологическая федерация предложила свой вариант определения термина «потенциально опасная собака»
Умер экс-глава ФСБ Николай Ковалев
Помпео заявил об «успехах» США в попытках отговорить Турцию от покупки С-400
Климкин рассказал, почему Украина проиграл спор с Россией в ВТО
Армия Хафтара взяла под контроль аэропорт Триполи
В Москве распустились первые цветы
Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и VW в картельном сговоре
Глава МИД Эквадора назвал слухи о выдворении Ассанжа «оскорбительными»
В Кремле рассказали о визите Ким Чен Ына в Россию
Новым президентом Всемирного банка стал замминистра финансов США
Неизвестный напал с ножом на пристава в Тверском суде Москвы
СК России проверит жалобы астрономов, которые против строительства "Планетограда"
Тимошенко не будет вести дебаты Зеленского и Порошенко
Эксперт: НАТО использует Украину в качестве морского военно-политического прикрытия
Арестован находившийся в розыске шестой фигурант «Дела Абызова»
Глава Петербурга выберет трех советников из молодежи
В России планируется создать экологические парки
Генсек ООН собирается встретиться с фельдмаршалом Халифой Хафтаром в Бенгази
Эрдоган объяснил покупку российских С-400 вместо американских Patriot
В крови Зеленского и Порошенко не обнаружены следы наркотиков и алкоголя
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
Путин и Эрдоган 8 апреля обсудят ситуацию в Сирии и поставки С-400
Орешкин прокомментировал победу России над Украиной в ВТО
Суд в Москве оштрафовал Twitter на три тысячи рублей
Суд временно закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»
Геннадий Онищенко увидел в антипрививочной истерии след иностранных спецслужб