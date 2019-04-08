От романтики до прагматизма один шаг

Да, конечно. Некоторые черты характера соседствуют у нас с патологией. Причем очень тесно.

Например, один мой друг повстречал безупречную женщину, которая умеет готовить, вязать, танцевать, зарабатывать, рулить автомобилем, шутить. Однако есть недостаток. Она слишком вежлива. Ее ласка гипертрофирована.

Утро моего друга начинается с фразы:

- Ну что, медвежуля, проснулся?

Заказывая продукты, она говорит:

- Купи молочка, хлебушка, яичек, горчички.

Друг сначала не обращал внимания. А потом начал страдать.

- Ты представляешь, - говорит. - Даже поругаться не получается. Я пьяный в дымину. А она - «вот и наш червячок приполз! А ну-ка, давай в кроватку!» Это тебе не Олька. Которая била меня настольной лампой.

Еще у меня есть знакомый, который очень обидчивый. Он веселый, приветливый, добрый человек. Но однажды звонит и говорит:

- А тебе не интересно, как у меня дела?

- Очень интересно, - откликнулся я.

- Оно и видно, - пробурчал тот. - Четвёртый день не звонишь...

Был случай, когда он разобиделся на ветер. Шел к метро. Разговаривал по телефону. А тут ураган. Связь никакая. Знакомый отключил трубку. Зашел в ближайший подъезд. И полчаса сидел, насупившись.

Телевизора у знакомого нет. Потому что он его выкинул. Ящик дал сбой во время прошлогоднего матча Франция - Хорватия.

В родной деревне ему кричат «привет» метров за сто. Чтоб не обиделся.

А в армии дали звание младшего сержанта на месяц раньше. Так, на всякий случай.

Также есть среди моего окружения одна девушка, которая любит выражаться. Это, можно сказать, ее хобби.

Однажды мы покупали бутылку шампанского в супермаркете. И кассирша спросила, есть ли нам восемнадцать.

- Покажи ей ксиву, - шепнула знакомая.

И уже расслабившись, громко добавила:

- Совсем обалдели (правда, словцо было покрепче, - прим. авт).

Я вам клянусь, она интеллигентнейшая женщина. Но желание высказаться сильнее.

Ее бывший муж рассказывал, как в ЗАГСе на известный вопрос регистраторши она, прослезившись, интеллигентно ответила:

- Согласна...

И шепнула жениху на ухо:

- Ну что, довыделывался?.. (и здесь тоже, - прим. авт).

У меня тоже есть всякие черты, которые режут глаз. И вообще я очень слабохарактерный. Недавно в метро, например, я извинился перед женщиной, которая наступила мне на ногу.

Ну это так, к слову.

...Вспоминается также мальчик из параллельного класса, который славился своим беспрецедентным враньем. Почти каждый свой прогул он объяснял смертью очередного родственника. К девятому классу в живых остались только родители и кот.

Однако Вася врал не только учителям, но и нам, своим товарищам. Однажды в сентябре он заявил, что на летних каникулах переспал с библиотекаршей. Якобы он пришёл за книжкой Тургенева и та потеряла голову.

Самое интересное, что многие из нас ему верили.

С годами его недостаток достиг космических пределов.

Я стал однажды свидетелем, как один прохожий спросил у него время.

- 16.30, - небрежно ответил Вася.

Хотя на часах было пять минут шестого.

После школы я с ним почти не общался. Встретил в родном городе спустя десять лет после выпуска. Обменялись парой дежурных фраз.

- У меня свой продуктовый магазин, - вздохнул Вася, всем своим видом показывая, что торговать нынче нелегко.

Я искренне удивился. И в тот же день узнал от друзей, что Вася работает таксистом.

Возвращаясь к моему несчастному товарищу. Ну у которого девушка слишком вежливая. Я уверен, что именно в его случае называть это недостатком неправильно. Со временем эту особенность можно безболезненно ликвидировать. Не мгновенно, как хотелось бы. А постепенно.

Шестерёнки отношений сразу не совпадают.

Другой мой друг расстался с женщиной только из-за того, что та писала ему неграмотные смс-ки. В частности, приглашала не на пляж, а на «пляшь».

При этом была настроена очень серьезно. Выйти замуж. Стать хранительницей очага. И все такое. Не получилось. Лично я был на ее стороне. Ибо ничего плохого за ней не припомню (орфографические ошибки не в счёт). Она не требовала от своего ухажера золотых гор. Небольшой букет тюльпанов на 8 марта ее вполне устраивал.

P.S. Я как-то пытался с кем-нибудь познакомиться с помощью мобильных приложений. И слегка офонарел от вопросов, которые там задают. Размер зарплаты, жилплощади, мужского достоинства. Наличие автомобиля. Отсутствие детей. Особо изощренные интересуется знанием английского языка.

Партнёр, заметьте, подбирается как пылесос. Строго по определенным требованиям.

Интересно, когда это стало нормальным? Или так было всегда?

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Романтика исчезает с появлением общего семейного бюджета»

- Раньше наше общество было патриархальным, - пояснил «КП» психолог Павел Волженков. - И многим женщинам было достаточно того, что будущий муж в принципе зарабатывает деньги. Сейчас монополии патриархальных отношений в паре нет. Появились разные схемы. Современные женщины свободные и самодостаточные. Они работают, достигают успеха во всех сферах деятельности, зарабатывают, бывает, больше чем мужчины. И уделяют большое внимание заработкам будущего мужа. Это прагматизм. Это важно, учитывая экономическую ситуацию в стране и семейные расходы. Деньги - это самый важный вопрос при создании семьи. Все остальное прилагается к деньгам. Романтика, влюбленность, яркие чувства - это все есть до того момента, пока пара не начнет вместе жить и планировать бюджет. Некоторые мужчины и женщины стараются усиливать отношения в паре романтическими подарками, поездками. Это принесёт результат только если всё в порядке с деньгами - решены экономические вопросы семьи. Что касается героя заметки, который задумался об «излишней вежливости», то это не «излишняя вежливость», а ласка. Плюс интимный ритуал в паре. Женщина так играет с ним, хочет сделать ему приятно и сама получить удовольствие.