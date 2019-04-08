Минобороны опубликовало документы об обороне Крыма времен Великой Отечественной войны

Среди приказов об организации обороны ключевых крымских городов, рапортов о новогоднем штурме высоты у Севастополя двумя батальонами морской пехоты, эвакуации подлодками из Крыма в Новороссийск раненых бойцов и гражданских, встречаются уникальные свидетельства.

Вот что отметил в своем рапорте командир подлодки М-32 капитан-лейтенант Колтынин:

"03.55. Поступил приказ больных оставить в Севастополе, до наступления темноты лечь на грунт. Но все пострадавшие просили остаться на ПЛ (подлодке — ред.) и следовать вместе с ней.

05.58. ПЛ легла на грунт на глубине 36 м.

07.10. Включены машинки регенерации в 1, 5 и 6-м отсеках.

10.05. При осмотре отсеков было обнаружено, что действие паров бензина одуряющее. Вышли из строя командир ВЧ-5, к/ф (командиры флота- ред.) Бабич, Кижа.

12.00. Командир ПЛ и Главстаршина Пустовойтенко осматривали состояние ПЛ, состояние было следующее:

Вот 2-м отсеке 2 женщины уговаривали о всплытии на поверхность говоря: «Вы погибаете сознательно» - и просили оружие для самоубийства. Здесь же в одурманенном состоянии бился головой об гидроакустическую рубку и плакал акустик, старшина 2-й статьи Кантемиров.

В 4-м отсеке пели, смеялись и танцевали группа командиров флота и личный состав.

В 6-м отсеке механик Медведев пытался отдраить люк 6-го отсека, с которого его оттащил старшина группы Федоров.

С 12.00 до 18.00 в одурманенном состоянии находился весь личный состав, кроме командира ПЛ и старшины Пустовойтенко. Через несколько минут командир ПЛ тоже уснул, предварительно дав приказание главстаршине Пустовойтенко разбудить его для всплытия ПЛ в 24 часа».

Эта подлодка, уходившая от юнкерсов Геринга на глубину, садившаяся на мель, уклоняясь от торпедных атак, все же смогла дойти до Новороссийска и спасла людей.

А вот что обнаружили советские офицеры в каменоломнях Аджимушкая 16 февраля 1944 года:

«Во всех направлениях каменоломни валяется большое количество заржавленных касок, винтовочных и пулеметных патронов, снаряды разного калибра. Противогазы, сгнившее обмундирование, посуда из под медикаментов. В двух отделениях были обнаружены 12 трупов.У каждого трупа около головы лежит противогаз в положении наготове. Поза трупов, положение конечностей и черепа создает впечатление что смерть наступила при сильном психическом переживании, при конвульсиях и агонии.

В этих же штольнях недалеко от места нахождения трупов были обнаружены 5 братских могил, в которых в общей сложности похоронено более 3000 человек.

В разных местах катакомб были обнаружены палочки, вбитые в потолок, откуда просачивалась вода и их капли набирали находящиеся там люди.

Немецкие варвары с целью умерщвления людей без воды взорвали колодец и засыпали его землей и камнями. После этого оставшиеся без воды люди собирали ее каплями из потолков. Группа по водоснабжению выдавала по 100 гр воды в день на 3 человека… В августе смертность увеличивается многократно.

Немцы закрыли все входы и систематически пускали колоссальное количество отравляющих газов. Ужас охватывает людей, умирают женщины, грудные дети, но не теряя присутствия духа примитивным образом строят газоубежища.

Такими варварскими методами немецкие захватчики уничтожили до единого всех людей, находящихся в катакомбах».

Немногие уходили из катакомб и сдавались, большинство оставались и сражались, пока могли.

Эти документы —очередное подтверждение того, как «цивилизованные европейцы» действовали на «варварских территориях»...