2019-04-08T16:16:33+03:00
Звезды

Лена Катина перестала скрывать правду о конфликте с Юлей Волковой из "Тату"

Группу по сей день любят во всем мире
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лена Катина объяснила суть конфликта с коллегой по дуэтуЛена Катина объяснила суть конфликта с коллегой по дуэтуФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Бывшая солистка "Тату" Лена Катина объяснила суть конфликта с коллегой по дуэту Юлей Волковой. В этом году исполнится десять лет, как группа распалась.

Существует несколько версий конфликта Лены Катиной с Юлией Волковой. Среди возможных причин распада группы называли разборки среди менеджмента, обмен колкостями между солистками, непримиримые разногласия в коллективе и даже обычный пиар.

"Версий может быть сколько угодно, но правда в том, что у нас с Юлей разные взгляды на рабочий процесс и на будущее, вот и все. А контакта между нами нет", - впервые озвучила причины конфликта Лена Катина.

При этом певица с трепетом вспоминает времена феноменальной популярности "Тату". "Честно говоря, я сама не до конца понимаю, как возник такой мировой успех. Тема у нас была актуальная, хорошая музыка и команда, наверное, просто тогда все звезды сошлись в нашу пользу", - цитирует звезду "Собеседник".

lenakatinalenakatina
Лена Катина рассказала, почему не общается с Юлией Волковой
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К слову, группу по сей день любят во всем мире, и на концертах поют все слова не только английских, но и русских версий песен. "Многие даже выучили русский язык благодаря нашему творчеству. «Тату» вызвало интерес к русской культуре и к русскому языку, что неудивительно, ведь русский язык очень красивый", - заключила певица.

Проект "Тату" создан в 1999 году сценаристом и режиссером Иваном Шаповаловым. В качестве участниц были отобраны две 15-летние школьницы Лена Катина и Юля Волкова. Песня "Я сошла с ума" дебютировала на радио в 2000 году и в течение нескольких месяцев занимала первое место в хит-парадах радиостанций.

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Юля Волкова живет полной и насыщенной жизнью
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В ноябре 2002 года группа, которая с этого времени стала называться t.A.T.u., приняла участие в церемонии European Music Award с хитом "All the Things She Said". После этого группа получила мировое признание.

t.A.T.u. "Я сошла с ума".Долгожданная работа к 15-летию песни "Я сошла с ума"

В 2003 году после участия в конкурсе "Евровидение" Волкова и Катина разорвали контракт с Иваном Шаповаловым. В 2009 году девушки объявили, что планируют начать сольные карьеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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