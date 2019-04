Лена Катина перестала скрывать правду о конфликте с Юлей Волковой из "Тату"

Бывшая солистка "Тату" Лена Катина объяснила суть конфликта с коллегой по дуэту Юлей Волковой. В этом году исполнится десять лет, как группа распалась.

Существует несколько версий конфликта Лены Катиной с Юлией Волковой. Среди возможных причин распада группы называли разборки среди менеджмента, обмен колкостями между солистками, непримиримые разногласия в коллективе и даже обычный пиар.

"Версий может быть сколько угодно, но правда в том, что у нас с Юлей разные взгляды на рабочий процесс и на будущее, вот и все. А контакта между нами нет", - впервые озвучила причины конфликта Лена Катина.

При этом певица с трепетом вспоминает времена феноменальной популярности "Тату". "Честно говоря, я сама не до конца понимаю, как возник такой мировой успех. Тема у нас была актуальная, хорошая музыка и команда, наверное, просто тогда все звезды сошлись в нашу пользу", - цитирует звезду "Собеседник".

lenakatina Лена Катина рассказала, почему не общается с Юлией Волковой

К слову, группу по сей день любят во всем мире, и на концертах поют все слова не только английских, но и русских версий песен. "Многие даже выучили русский язык благодаря нашему творчеству. «Тату» вызвало интерес к русской культуре и к русскому языку, что неудивительно, ведь русский язык очень красивый", - заключила певица.

Проект "Тату" создан в 1999 году сценаристом и режиссером Иваном Шаповаловым. В качестве участниц были отобраны две 15-летние школьницы Лена Катина и Юля Волкова. Песня "Я сошла с ума" дебютировала на радио в 2000 году и в течение нескольких месяцев занимала первое место в хит-парадах радиостанций.

official_juliavolkova Юля Волкова живет полной и насыщенной жизнью

В ноябре 2002 года группа, которая с этого времени стала называться t.A.T.u., приняла участие в церемонии European Music Award с хитом "All the Things She Said". После этого группа получила мировое признание.

t.A.T.u. "Я сошла с ума".Долгожданная работа к 15-летию песни "Я сошла с ума"

В 2003 году после участия в конкурсе "Евровидение" Волкова и Катина разорвали контракт с Иваном Шаповаловым. В 2009 году девушки объявили, что планируют начать сольные карьеры.