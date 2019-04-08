Как LEGO Education научит всех школьников программировать

- Ваша задача - сделать утку. Любым способом, никакой инструкции нет. Поехали!

С этого началась презентация новых образовательных продуктов LEGO Education SPIKE Prime в Нью-Йорке. Журналистам раздали по коробочке с шестью блоками, самыми элементарными. Через пару минут все демонстрировали друг другу свои произведения и галдели, как школьники.

Журналистам раздали мини-наборы LEGO и попросили каждого сделать утку. Вот что получилось у корреспондента "КП".Фото: Андрей РЯБЦЕВ

- “Скажи мне - и я забуду. Покажи мне - и я запомню. Дай мне сделать - и я научусь”. Китайская поговорка. А это я в детстве с папой, хорошее фото для фейсбука, правда? - Эсбен Старк Йоргенсен Президент LEGO Education максимально неформально подводит к главной школьной проблеме. Обычно половина класса скучает, не слушает учителя (особенно если педагог не самый выдающийся). Так происходит при классно-урочной системе, когда дети сидят рядами от звонка до звонка, глядя друг другу в затылки. Так сидел папа господина Старка, так сидят миллионы школьников по всему миру. LEGO Education позволяет вовлечь в процесс весь класс и при этом дать основы профессии, которая - совершенно очевидно - пригодится в будущем.

LEGO позволяет узнавать новое не из скучных учебников, а с помощью технического творчества. Фото: LEGO.

ЦИФРЫ

87% школьников средних классов (11-14 лет) лучше усваивают и запоминают учебный материал, если он подаётся в виде практических заданий.

47% детей не хотят повторять попытки, если не удалось решить задачу с первого раза.

73% родителей считают, что школа сегодня не даёт практических знаний для реальной жизни.

Данные исследования аналитической компании Harris Insights & Analytics «Уверенность в процессе обучения», проведенного в США, России, Китае, Германии и Японии.

Что такое LEGO Education SPIKE Prime

LEGO Education - это часть Группы компаний LEGO, которое с 1980 года разрабатывает конструкторы и методические материалы для детских садов и школ. Причём комплекты соответствуют Федеральным государственным образовательным стандартам, каждое занятие рассчитано на 45 минут. То есть конструкторы можно без проблем использовать на уроках.

Что в коробке LEGO Education SPIKE Prime. Фото: LEGO.

В Нью-Йорке представили по сути следующее поколение, более продвинутое, универсальное, в более современном дизайне. Комплект SPIKE Prime рассчитан на учеников 5-7 классов и включает 34 урока.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701928" frameborder="0"></iframe> Что в коробке LEGO Education SPIKE Prime.

Все материалы русифицированы. В комплекте программируемый хаб (центральный блок) с несколькими портами, датчики и моторы, приложение SPIKE и, конечно же, кубики LEGO.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701931" frameborder="0"></iframe> Как начать работать с LEGO Education SPIKE Prime.

SPIKE Prime - это логическое продолжение LEGO Mindstorms Education EV3 для STEAM-обучения.

Что такое STEAM-обучение

Это то, к чему пришли многие системы образования. Школьники проходят комбинированное изучение предметных областей. То есть на одном и том же уроке дети в процессе создания какого-либо механизма узнают законы физики, проводят математические расчёты, программируют роботов.

Комплекты LEGO Education позволяют вовлекать в учебный процесс всех учеников. Фото: LEGO

STEAM расшифровывается так:

S - science (наука)

T - technology (технологии)

E - engineering (инженерия)

A - art (искусство)

M - mathematics (математика)

Изначально аббревиатура была короче - STEAM, не было “A”, искусства. Но современные технологии неразрывно связаны с дизайном, который в свою очередь невозможен без базовой основы - искусства в широком понимании.

Из LEGO Education SPIKE Prime можно построить много необычного. Например, робота-танцора. Фото: LEGO.

Здесь важный момент: новые наборы LEGO помогут вырастить не только программистов. Речь о том, что навык взаимодействия с любой машиной - будь то умный холодильник или сервер сайта - становится уже практически базовым. Как тот же иностранный язык. Программируют в SPIKE Prime на языке Scratch.

Что такое Scratch

Это специальный “детский” язык, разработанный в одном из лучших технических вузов мира - Массачусетском технологическом институте (MIT). Scratch не был создан исключительно для LEGO. Просто он идеально подходит для таких конструкторов. С помощью “детского” языка можно буквально за несколько минут создать короткую анимацию, а за час - целый мультфильм.

Робот-тренер из LEGO Education SPIKE Prime поможет ученикам больше двигаться. Фото: LEGO.

Scratch, как и LEGO, - это по сути набор блоков-“кубиков”. Каждый из них задаёт свойства объекту или даёт команду на определённые действия. А последовательность блоков уже представляет собой алгоритм работы для устройства, которое дети соберут из SPIKE Prime.

Три вопроса президенту LEGO Education

“КП”:

- Как будут выглядеть хорошие учителя через 20 лет?

Эсбен Старк Йоргенсен:

- В первую очередь, они будут не просто давать знания, а вовлекать детей в процесс и помогать им вырабатывать очень важный навык - умение учиться. Они не будут давать правильные ответы на вопросы. Они станут драйверами для того, чтобы ответы искали и находили сами дети.

- Дети поголовно увлечены видеоиграми. Вы не проигрываете здесь конкуренцию?

- Видеоигры выросли из консольных игр, в которые мы, я лично тоже, играли много лет назад. Но с тех пор и LEGO тоже вырос из просто конструктора в вещь, с помощью которой можно программировать и рассказывать истории. Мы даём уникальную возможность сочетать виртуальную среду и физическую активность детей. Создание чего-то своими руками - это уникальный опыт, который ничто не заменит, в том числе и видеоигры.

- Как у вас обстоят дела в России? Идут ли навстречу школьные администрации и чиновники?

- Насколько я знаю, никаких проблем у нас в России нет. Мы тесно работаем с “Кванториумами”. Мы взаимодействует с московским департаментом образования - внедряем наши продукты в детских садах. У нас есть модульные школы и студии, созданные совместно с департаментом образования Санкт-Петербурга и университетом ИТМО.

LEGO Education SPIKE Prime можно использовать и на биологии. Фото: LEGO.

Сколько стоят комплекты и как начать учить с помощью LEGO Education

Стоимость комплектов зависит от ступени обучения и тематики комплекта. Например, базовый набор для дошкольников стоит около 6 тысяч рублей. Умные наборы с программируемым блоком - уже 37 тысяч.

Конструкторы LEGO Education SPIKE Prime позволяют проектировать любые самые замысловатые механизмы. Фото: LEGO.

Чтобы начать использовать LEGO на уроках, необходимо принять решение на уровне школьной администрации и приобрести комплекты. При необходимости учителя могут пройти подготовку для работы по методике LEGO Education. Все подробности есть на официальном сайте.