Лидер Арктики

НОВАЯ ОТРАСЛЬ

В России полным ходом идет создание фактически новой отрасли промышленности – тяжелого судостроения. Даже в советское время крупные танкеры и газовозы закупались за границей. На высоте были верфи военные, но гражданское судостроение очевидно не удовлетворяло внутренний спрос.

Изменить ситуацию призвана судоверфь «Звезда», которая создается на Дальнем Востоке консорциумом во главе с «Роснефтью», в который также входят «Роснефтегаз» и «Газпромбанк».

– Благодаря тому, что на «Звезде» строятся уникальные спусковые и гидротехнические сооружения, мы можем применять метод крупноблочного судостроения и производить принципиально новую линейку судов. Технология крупносекционной сборки позволяет одновременно строить на верфи и спускать на воду несколько судов и объектов морской техники массой до 40 тысяч тонн. Это вес четырех ледоколов «Ленин»! – говорит вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть» Андрей Шишкин.

Масштабы объектов поражают. В прошлом году был введен в эксплуатацию открытый достроечный стапель верфи площадью 12 гектаров. То есть размером примерно с Красную площадь. Стапель оснащен четырьмя башенными кранами грузоподъемностью 100 тонн, двумя кранами козлового типа, способными поднять до 320 тонн, и уникальным краном «Голиаф», который отрывает от земли 1200 тонн. До того самые серьезные подъемники на российских судоверфях могли справиться не более чем с 500 тоннами.

«Роснефть» уже заказала на «Звезде» 26 судов

«Звезда» – настоящее окно в Арктику для нефтегазовых компаний. По оценкам ученых, в регионе сосредоточено 13% от всех неразведанных запасов мировой нефти и 30% – газа. Львиная доля этих природных богатств приходится на российский шельф.

«Роснефть» уже заказала на «Звезде» 26 судов: танкеры-челноки ледового класса, крупнотоннажные танкеры класса «Афрамакс», многофункциональные суда для работы в северных морях.

В конце февраля 2019 года судоверфь приступила к строительству третьего «Афрамакса» по заказу «Роснефти». Сейчас в портфеле «Звезды» – заказы на строительство 37 судов. До 2035 года верфь планирует довести портфель заказов до 178 судов.

ПРОВОДНИК ПО СЕВЕРНОМУ МОРСКОМУ ПУТИ

Важнейшей вехой в истории «Звезды» и всего российского судостроения станет строительство атомохода «Лидер» – ледокола нового типа, задача которого – обеспечить круглогодичную проводку судов по Северному морскому пути. «Лидер» отличается более широким корпусом, благодаря которому он сможет проводить по Севморпути суда любой тоннажности.

– Северный морской путь - это ключевая транспортная артерия, связывающая воедино Евразию. Она на восемь тысяч километров короче южной морской трассы, и, если нам удастся создать современную линейку кораблей ледового типа, обеспечить круглогодичную навигацию, все козыри будут у нас в руках, – уверен Андрей Шишкин. – Прогнозируется увеличение перевозок по СМП до 80 миллионов тонн. А это колоссальные поступления в государственный бюджет.

ЦИТАТА

Сергей Целуйко, генеральный директор ССК «Звезда»

Продукция судоверфи в первую очередь ориентирована на нефтегазовые проекты по добыче, переработке, хранению и транспортировке нефти и природного газа.

Многократно возросла потребность в современных судах, в том числе ледового класса, платформах и другой морской технике. Например, у нефтекомпании «Роснефть», крупнейшего недропользователя на российском шельфе, высокая потребность в судах и морской технике для развития шельфового направления деятельности.