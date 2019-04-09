Арктика – время молодых

Для интеллектуального освоения Арктики, реализации экономических, социально-общественных, экологических проектов, предусмотренных «Стратегией развития АЗ РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года», необходимы квалифицированные кадры.

Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова (САФУ), образованный в 2010 году, ведет подготовку кадров и научные исследования, опираясь на вековой опыт предшественников. При подготовке специалистов САФУ большое внимание уделяет практикоориентированности, процесс образования формируется при взаимодействии с промышленными предприятиями, научными структурами, органами власти.

Одним из наиболее эффективных инструментов подготовки кадров для освоения Арктики мы считаем комплексные научно-образовательные экспедиции. C 2010 года подразделения университета провели более 50 экспедиций.

Одним из самых значимых экспедиционных проектов стал «Арктический плавучий университет» (АПУ), совмещающий образовательный процесс и исследовательскую деятельность на судне «Профессор Молчанов». Это совместный проект САФУ, Росгидромета и Русского географического общества. С 2012 года отправлены 10 экспедиций, участниками которых стали более 500 человек, из них около 250 – студенты российских университетов и зарубежных вузов-партнеров. Исследователи прошли около 33 000 морских миль, провели комплекс исследований в области гидрометеорологии, гидрологии, биологии, геологии и археологии. Партнерами и участниками АПУ за это время выступили 29 организаций, в т. ч. МГУ, СПбГУ, институты РАН, ААНИИ, промышленные партнеры, ведущие деятельность в Арктике, зарубежные организации.

Елена Кудряшова – ректор Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова

Летом 2019 года запланировано два рейса АПУ. Первая экспедиция, международная, состоится 22 июня – 11 июля, исследователи сконцентрируются на изучении архипелага Шпицберген, акваторий и островов Белого и Баренцева морей. Второй рейс АПУ станет одним из этапов научной полярной экспедиции «Трансарктика-2019», организованной правительством России. Научно-образовательный рейс «АПУ–Трансарктика» выйдет из Архангельска 16 июля на НИС «Профессор Молчанов» и до 2 августа будет изучать акватории Белого и Баренцева морей. В ходе экспедиции будет выполняться мониторинг состояния акваторий, морских и прибрежных экосистем арктических морей в связи с глобальным изменением климата.

В этом году в САФУ создается «Международный центр комплексных исследований арктического шельфа и прибрежной зоны». Центр, партнерами которого выступили структуры РАН и МГУ, станет основой развития фундаментальных, прикладных и коммерческих исследований в российской Арктике. САФУ совместно с правительством Архангельской области, индустриальными и научными партнерами проводит работу по созданию в регионе научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования». Проведению комплексных арктических экспедиций будет уделено особое значение в рамках деятельности НОЦ.