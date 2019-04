Американцы полетят на Луну за своими фекалиями

На пыльных тропинках...

Близится юбилей — 50 лет первой экспедиции на Луну. Рано утром 21 июля 1969 года на её поверхность ступили американцы - астронавты Аполлона-11. Первым из посадочного модуля вылез Нил Армстронг, а через 15 минут - его напарник - Эдвин (Баз) Олдрин. На Луне они пробыли 2 часа 31 минуту 40 секунд. Недолго. Но за это время успели справить большую нужду. Приспичило, как говорится. Олдрин-то точно сподобился - сам в этом признался. Пусть даже и не очень прямолинейно. Записал в своем твиттере, что не завидует тем, кто будет возиться его фекалиями. И сопроводил свой пост соответствующим «фекальным» эмоджи. А вот на счет Армстронга ясности нет. Он унес свою тайну в могилу.

Твит База Олдрина: астронавт жалеет человека, которому придется возиться с его дерьмом.

Всего на Луне побывали 12 человек — высаживались по двое в каждой из 6 удачных экспедиций - Аполлона 11, 12, 14,15, 16 и 17. В прежние времена мировую общественность не сильно волновало как, куда и сколько они «ходили». А тут вдруг заинтересовало. В честь юбилея, наверное. И после того, как президент США, а за ним и вице-президент объявили о планах снова отправить людей Луну в ближайшие несколько лет. Может быть, даже в 2024 году. В ответ воодушевились американские ученые, которые предложили первым делом подобрать фекалии астронавтов Аполлона-11 и доставить их на Землю.

Астронавты лунных экспедиций, слева направо: Charles Duke (Apollo 16), Buzz Aldrin (Apollo 11), Walter Cunningham (Apollo 7), Al Worden (Apollo 15), Rusty Schweickart (Apollo 9), Harrison Schmitt (Apollo 17), Michael Collins (Apollo 11), Fred Haise (Apo

Чье конкретно «добро» вернется? Олдрина — второго человека на Луне? Или и от первого человека - Армстронга — тоже кое-что найдется? Большой разницы для исследователей не будет. Ведь им важны не сами «реликвии», не их историческая ценность, а научная.

Фекалии, оставленные на Луне — уникальные биологические объекты. Примерно на 50 процентов они состоят из разнообразных бактерий. Что произошло с этими микроорганизмами за 50 лет? Выжил ли хоть кто-то? Ответы на эти вопросы прояснили бы, насколько стойкими могут быть бактерии. Способны ли они разносить жизнь по разным планетам, как того не исключают авторы популярных гипотез.

Прогнозы ученых разнятся. Оптимисты — Маргарита Рейс (Margaret Race) из института, занятого поисками внеземной жизни ( SETI Institute), и Марк Луписелла (Mark Lupisella) из NASA — верят в стойкость бактерий. Мол, могли впасть в своего рода анабиоз, покрыться какими-нибудь защитными оболочками и выжить.

Пессимисты вроде Андрю Шуиргера (Andrew Schuerger) из Университета Флориды (University of Florida) полагают, что «фекальных жителей» давно погубили перепады температур, солнечная и космическая радиация. Подобное мнение разделяет и астронавт Аполлона-16 Чарли Дьюк (Charlie Duke), который в 1972 году провел на Луне 71 час — без малого трое суток. Де, пару раз ходил по большому, но сильно бы удивился, если бы оказалось, что «его бактерии» выжили. По словам Дьюка, солнечная радиация давно продезинфицировала оставленные отходы жизнедеятельности.

Отходы оставили на Луне по одной простой причине — чтобы не перегружать стартовый модуль.

Долго искать не придется

Астронавты справляли нужду в специальные приспособления. Большую — в пластиковый приемник, который надо было прижать руками к заднице. Для этого, конечно же, приходилось возвращаться в спускаемый аппарат, чтобы снять скафандр. Хлопотливый в целом процесс.

Лунный приемник кала - так он выглядел в натуре.

Схема использования гигиенического приспособления.

С малой нуждой было проще. Её справляли в многослойный подгузник.

Подгузник. Такие надевали Армстронг и Олдрин, выходя на поверхность Луны.

Все гигиенические причиндалы вместе с содержимым американцы упаковывали в белые мусорные мешки с завязками и складывали на видном месте - у «ног» посадочно-взлетных платформ. Там они до сих пор и лежат. Имеются соответсвующие снимки мешков с фекалиями, оставленные Олдрином, а может быть и Армстронгом. В NASA их обнародовали вместе со списком всех земных предметов, так или иначе оказавшихся на Луне.

Местоположение фекалий известно - астронавты не прятали их далеко.

Всего мешков с фекалиями, мочей, рвотными массами и другой органикой вроде гигиенических салфеток, использованной туалетной бумаги, контейнеров с остатками еды — 96 штук. Это — от шести экспедиций.

К мешку с дерьмом астронавты Аполлона-11 добавили то ли подгузник, то ли салфетку. Намусорили, как на каком-нибудь пустыре.

Места, где на Луне на...но. Указано, кто на... ал.

Куда больше неорганического «мусора» и предметов, оставленных как память. Среди них: посадочные модули, лунные автомобили, различные приборы, отрезки проводов, 12 пар обуви — тем самые знаменитые мунбуты, ставшие вскоре очень модными, американские флаги, шарики для гольфа, несколько кинокамер Hasselbad, телекамеры, молотки, лопаты, грабли, кремниевый диск с приветствиями от глав 73 стран, медаль в честь советских космонавтов Владимира Комарова и Юрий Гагарина, статуэтка, отлитая в память о погибших к 1971 году покорителей космоса — советских и американских. На Луне лежат самодельное ядро и перо сокола, с помощью которых астронавты экспедиции Аполлона 15 демонстрировали действие закона всемирного тяготени Ньютона. Показывали, что в безвоздушном пространстве и ядро и перо, сброшенные с высоты, падают с одинаковой скоростью.

Мусорили не только американцы — все, чьи аппараты достигали Луны. Либо садились на нее, либо разбивались. В том числе и намеренно, в исследовательских целях. В NASA оценивают вес «земных гостинцев», уже находящихся на нашем естественном спутнике, в 200 тонн.

Выходит, что Луна это не только отхожее место, но и свалка.

Перечень и места расположения всего земного мусора на Луне.

КСТАТИ

А вот Юджин Сернан хотел бы вернуть свою камеру

14 декабря 1972 года - с Луны стартовал Аполлон-17 с Юджином Сернаном и Харрисоном Шмиттом на борту — последними людьми, побывавшими на нашем естественном спутнике. Они находились там с 11 декабря. Пилот командного модуля Рональд Эванс ждал их на орбите. До Земли астронавты добрались 19 декабря.

Юджин официально считается «самым последним человеком на Луне». Поскольку именно он сделал последний шаг.

В одном из интервью, астронавт признался, что глупость сделал - не запечатлел этот самый свой последний шаг по Луне («So, going up the ladder, I never took a photo of my last footstep. How dumb!»). Он и Hasselblad свой там оставил. Вместе с пленкой. Положил камеру на грунт, направив объектив в зенит. Оказывается, для того, чтобы её нашли через много лет - последующие экспедиции. И найдя, определили, насколько сильно камера подверглась воздействию космической радиации.

ГАЗЫ!

В NASA опасались, что астронавты по пути на Луну будут много пукать

"Археологи" журнала Discover Magazine раскопали публикации об удивительных исследованиях, которые проводили американские ученые перед тем как отправить астронавтов на Луну. Выяснилось, что Дорис Коллоуэй (Doris H. Calloway) из Университета Калифорнии и Эдвин Мерфи (Edwin L. Murphy) из научной лаборатории департамента сельского хозяйства штата сравнивали диеты американских астронавтов и, соответственно, продукты, рекомендованные им для употребления - как во время космических полетов, так и уже на Луне. Одна из первых их работ называлась "Водород и метан в кишечниках у людей, питающихся космической едой"

Цель исследования была определить, какая диета провоцирует большее газообразование в кишечниках членов экипажа. И, как следствие, больший выход этих газов наружу. То есть, из астронавтов - в пространство внутри космического корабля. Или в скафандр...

Читать дальше