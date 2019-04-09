2019-04-09T16:55:32+03:00
Здоровье

Россия вводит электронные рецепты на лекарства

Вступил в силу приказ Минздрава о новом порядке выписки препаратов. «Комсомолка» выяснила, можно ли сейчас получить рецепт нового поколения
МИХАЙЛОВА Елена
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Передовые технологии должны помочь сократить очереди, поскольку оформить рецепт на компьютере врачу куда проще и быстрееПередовые технологии должны помочь сократить очереди, поскольку оформить рецепт на компьютере врачу куда проще и быстрееФото: Мария ЛЕНЦ
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Некоторые СМИ порадовали: россияне получили право на электронные рецепты - вступил в силу приказ Минздрава об этом новшестве. Передовые технологии должны помочь сократить очереди, поскольку оформить рецепт на компьютере врачу куда проще и быстрее. А пациенту не нужно носиться с бумажкой, хранить и беречь ее, как зеницу ока.

Однако получить в своей поликлинике рецепт в электронной форме и «отоварить» его в аптеке прямо сейчас или завтра, увы, не получится. Приказ Минздрава это скорее отмашка для регионов и призыв: давайте уже поскорее переходить на электронный документооборот! Теперь регионам нужно принять свои приказы-постановления. А еще нужно добавить в законодательство право аптек работать с рецептами нового поколения, поясняют фармэксперты.

Так что нам придется еще подождать. «Комсомолка» будет следить за развитием ситуации и расскажет, когда, наконец, действительно можно будет пользоваться электронными рецептами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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