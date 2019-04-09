2019-04-09T15:22:21+03:00
Общество

Платежные кольца Московского кредитного банка теперь стали доступны для клиентов в Санкт-Петербурге

Стильный аксессуар с бесконтактной технологией оплаты избавляет владельца от необходимости носить с собой карту
Ксения БОГДАНОВА
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Клиенты Московского кредитного банка уже оценили преимущество платежных колец: аксессуар для оплаты ежедневных покупок избавляет владельца от необходимости носить с собой карту или загружать ее в телефон. Раньше кольца можно было приобрести только в московских офисах банка, но теперь они стали доступны и для петербуржцев. С начала апреля заказать платежные кольца Московского кредитного банка можно в офисах «Комендантский» и «Международный» в Санкт-Петербурге. Планируется, что до конца квартала кольца появятся в продаже во всех отделениях Северной столицы.

Кольцо очень удобно носить с собой: оно не требует подзарядки, защищено от ударов и не боится воды. Достаточно привязать его к дебетовой и кредитной карте, и можно совершать покупки. Кольцо взаимодействует с любыми терминалами с бесконтактной технологией оплаты. Пополнять его баланс можно по номеру счета или карты в приложениях «МКБ Мобайл» или «МКБ Онлайн».

- Новые платежные решения в виде аксессуаров на каждый день – актуальный тренд, который активно набирает обороты, - отметил директор департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин. - Уже сегодня доля бесконтактных платежей превышает 40%, и мы уверены, что этот показатель будет только увеличиваться.

Московский кредитный банк, основным бенефициаром которого является российский бизнесмен Роман Авдеев, выпускает платежные кольца в пяти вариантах дизайна размером от 16,5 до 21. Вместе с кольцом клиенты могут бесплатно оформить пакет услуг «Почетный клиент». Пакет позволяет получать доход на остаток собственных средств, вступить в программу лояльности «МКБ Бонус» и бесплатно выпустить до трех премиальных карт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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