2019-04-10T08:38:09+03:00
Спорт

"Красивый хоккей". Алина Загитова выложила фото с матча Кубка Гагарина ЦСКА - СКА

Олимпийская чемпионка посетила победную для московских армейцев встречу [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова побывала на хоккее.Алина Загитова побывала на хоккее.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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9 апреля в Москве прошла решающая игра полуфинала Кубка Гагарина между питерским СКА и столичным ЦСКА. Москвичи выиграли со счетом 3:1 и победили в итоге в серии со счетом 4:3.

В числе гостей поединка оказалась и олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова. Фигуристка буквально сутки назад вернулась из Японии, где после победного для себя чемпионата мира принимала участие в ряде ледовых шоу.

- Это был красивый хоккей, - подписала свою фотографию Загитова в "сториз" личного Инстаграма.

Надо сказать, что хоккей в целом близок Алине Загитовой. Все дело в том, что ее папа Ильназ Загитов в свое время играл за ряд волжских клубов - "Ижсталь", "Нефтехимик". А в 2016 году Ильназ Загитов стал вице-чемпионом ВХЛ с клубом "Ижсталь" уже в качестве главного тренера команды.

Отметим, что теперь после победы в финале Западной конференции столичный ЦСКА поспорит за Кубок Гагарина в финале состязаний с омским "Авангардом". Первая встреча финальной серии пройдет уже 13 апреля на льду московских армейцев.

Слепышев выводит ЦСКА в финал Кубка Гагарина.Антон Слепышев удваивает преимущество ЦСКА в счете - эта шайба в итоге станет для армейцев Москвы победной

ИСТОЧНИК KP.RU

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