Делегация из России приняла участие в Молодежном форуме ООН

Представительная российская делегация приняла участие в Молодежном форуме ООН, который завершился в Нью-Йорке.

На церемонии закрытия к участникам мероприятия обратился генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Он призвал молодежь планеты объединиться и активнее участвовать в жизни общества.

Генсек напомнил, что современному человечеству необходимо решить множество проблем: от изменения климата до углубляющегося неравенства, от затяжных конфликтов до преследования инакомыслия, от молодежной безработицы до наступления на права женщин. «Речь идет о вашем будущем, о вашей жизни, вашей свободе, вашей безопасности, вашей природе, и поэтому вы не миритесь – и не должны мириться – с бездействием», - сказал он.

По оценкам ООН, сегодняшнее поколение молодых – самое многочисленное за всю историю. При этом 65 млн. молодых людей – безработные, а 145 млн. работающих не могут выбраться из бедности. 617 млн. юношей и девушек не имеют элементарных математических знаний и навыков грамотности.

Российские делегаты во главе с руководителем Росмолодежи Александром Бугаевым не ограничились участием в форуме, проведя также встречу с представителями организаций молодых российских соотечественников, живущих сейчас в США. Встреча прошла в Генконсульстве РФ в Нью-Йорке.