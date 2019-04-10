2019-04-10T11:40:10+03:00
Общество

Делегация из России приняла участие в Молодежном форуме ООН

В штаб-квартире ООН прошел международный Молодежный форум
Алексей ОСИПОВ
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Российские делегаты Молодежного форума ООН на встрече с молодыми соотечественниками.Российские делегаты Молодежного форума ООН на встрече с молодыми соотечественниками.Фото: Алексей ОСИПОВ
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Представительная российская делегация приняла участие в Молодежном форуме ООН, который завершился в Нью-Йорке.

На церемонии закрытия к участникам мероприятия обратился генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Он призвал молодежь планеты объединиться и активнее участвовать в жизни общества.

Генсек напомнил, что современному человечеству необходимо решить множество проблем: от изменения климата до углубляющегося неравенства, от затяжных конфликтов до преследования инакомыслия, от молодежной безработицы до наступления на права женщин. «Речь идет о вашем будущем, о вашей жизни, вашей свободе, вашей безопасности, вашей природе, и поэтому вы не миритесь – и не должны мириться – с бездействием», - сказал он.

По оценкам ООН, сегодняшнее поколение молодых – самое многочисленное за всю историю. При этом 65 млн. молодых людей – безработные, а 145 млн. работающих не могут выбраться из бедности. 617 млн. юношей и девушек не имеют элементарных математических знаний и навыков грамотности.

Российские делегаты во главе с руководителем Росмолодежи Александром Бугаевым не ограничились участием в форуме, проведя также встречу с представителями организаций молодых российских соотечественников, живущих сейчас в США. Встреча прошла в Генконсульстве РФ в Нью-Йорке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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