"Флотилия" атомных ледоколов появится к 2030 году

Северный морской путь имеет все предпосылки стать одной из самых востребованных мировых логистических трасс. В послании Федеральному собранию президент поставил цель увеличить мощности Севморпути в десять раз — до 80 млн тонн к 2025 году. По прогнозам госкорпорации «Росатом», эту задачу удастся даже перевыполнить. Целевой показатель перевозок к 2024 году - 92,6 млн тонн. Большая доля грузооборота придется на поставки сжиженного природного газа и нефти. Для круглогодичной коммерческой навигации по Севморпути будет создана флотилия атомных ледоколов к 2030 году.

- Начиная с 2020-2021 мы ожидаем приход новых ледоколов «Урал», «Сибирь» и «Арктика», вместе с действующими ледоколами они будут обеспечивать ледовую проводку в ближайшие 5 лет, - рассказал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев на Международном арктическом форуме. – Кроме того, мы получили решение Правительства на строительство еще двух универсальных ледоколов. Плюс в 2026-2027 году ожидаем ввода в эксплуатацию ледокола «Лидер». Это ледокол принципиально нового класса мощностью 120 мегаватт, что позволяет ему ходить во льдах толщиной более 2 метров со скоростью 18-20 км/ч.

Главной задачей Лихачев назвал организацию под эгидой Росатома всего ледового движения по Северному морскому пути. Это и запуск штаба морских операций, и регламент межведомственного взаимодействия всех структур, в том числе и силовых. И, в конечном итоге, выход на единую систему управления движением.

- В России много разных игроков, которые связывают свой успех с развитием Севморпути. В этой части, Ростатом – единый оплот для бизнеса и регионов для реализации значимых проектов. Да, есть много тонкостей - и круглогодичная проводка, и обеспечение необходимой скорости перевозки, и дружелюбная атмосфера в портах. И здесь необходима координация исполнительной власти, морского сообщества и регионов, - пояснил он корреспонденту «КП». - В одиночку никто не справится, только вместе. Так что, механизмы взаимодействия должны быть поставлены на более высокий уровень.