Между странами Баренцева региона предлагают отменить визы

В Санкт-Петербурге только что завершился Международный форум “Арктика – территория диалога”. Одной из важнейших тем стало взаимодействие между странами Баренцева региона, которому была посвящена секция “Talking Barents: перспективы и форматы сотрудничества”.

Конечно, это не все арктические страны. Но как раз государства Баренцева региона – наши ближайшие соседи, торговые, культурные и человеческие связи с ними длятся веками. Сотрудничество же в современном варианте началось в 1993 году, когда в норвежском городе Киркенес был создан Совет Баренцева/Евроарктического региона.

- Баренцев регион - это самый густонаселенный и экономически развитый район Арктики, обладающий богатой ресурсной и научно-инновационной базой. Опыт приграничного сотрудничества здесь не имеет аналогов, и поэтому обеспечение устойчивого трансграничного развития, создание комфортных условий для проживания людей должен всегда быть нашим основным приоритетом. Совет Баренцева/Евроарктического региона заслуженно утвердился в качестве авторитетной структуры, играющей важную роль в сохранении севера Европы в качестве зоны стабильности и добрососедства, - подчеркнул Сергей Иванов, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

- Несмотря на то, что границы между странами остаются, они уже не являются сдерживающим фактором. Опыт приграничного сотрудничества в регионе не имеет аналогов, - добавил Николай Корчунов, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации.

- Основа сотрудничества в рамках Совета — это тесный человеческий контакт, активное вовлечение коренных народов. Эти элементы делают наш совет по-настоящему уникальным, - поделился своим видением Бьорн Лирвал, посол по вопросам Арктики Королевства Швеция.

- Мы прорабатываем примерно 200 проектов в год, это сотрудничество в сфере культуры, спорта, медицины, вопросы коренных народов, развития бизнеса, - рассказал Ларс Георг Фордал, глава Норвежского Баренцева секретариата.

В Архангельской области, например, совместные проекты есть у ученых и студентов, в первую очередь Северного (Арктического) федерального университета, медиков и экологов, журналистов и музейных работников. Проходит ежегодный фестиваль “Норвежская Весна”, уже трижды провели творческий Arctic Art Forum. В норвежском заполярном городе Варде каждое лето шумит Поморский фестиваль. А прошлым летом в Варде открыли памятник советским и норвежским героям, боровшимся с фашистами в Заполярье.

- Защита экологии - это, безусловно, та проблема, которая не признает никаких границ, учитывая наше соседство и ранимость северной природы. Мы реализовали целый ряд проектов в сфере энергосбережения, работы с отходами, наиболее глобальный - это проект по защите вод Онежского озера, - привел пример Артур Парфенчиков, глава Республики Карелия.

- У нас есть совместный проект русско-норвежской школы в Мурманске. Каждый год 10 российских и 10 норвежских студентов имеют уникальную возможность вместе учиться весь год. Когда мы концентрируемся на образовании и молодежи, мы закладываем основу для продолжения добрососедских отношений между странами, - рассказалВилли Эрнебакк, председатель правительства округа Тромс Королевства Норвегия.

- Совместный проект Arctic skills посвящен профессиональному обучению студентов четырех стран для обмена знаниями и опытом, - добавил Рагнхильд Вассвик, председатель Губернского совета Финнмарка Королевства Норвегия.

При всей активности, разумеется, без проблем и преград не обходится. И хотя политики и говорят, что границы не так уж заметны, они есть. Как и визы. Все страны Баренцева региона, кроме России, входят в Шенгенское соглашение.

- Если говорить о безвизовом пространстве во всем Баренцевом\Евроарктическом регионе, то я бы назвал эту идею амбициозной. Эти вопросы решаются сегодня не в Осло, не в Стокгольме, не в Хельсинки, они решаются в Брюсселе, а с Брюсселем иногда разговаривать очень сложно, - констатирует Сергей Иванов.

- Нам предстоит долгий путь, прежде чем мы сможем добиться отмены виз на весь регион. Однако все наши лидеры понимают, что надо работать над достижением этой цели, - уверен Рагнхильд Вассвик.

СПРАВКА “КП”

Сотрудничество в рамках совета Баренцева/Евроарктического региона ведут четыре страны - Россия, Швеция, Норвегия, Финляндия, от них участвуют 14 регионов: Россия: Мурманская и Архангельская области, Ненецкий автономный округ, Республики Коми и Карелия. Норвегия: губернии Финнмарк, Трумс и Нурланд. Финляндия: губернии Лапланд, Оулу и Каину. Швеция: губернии Норботтен и Вестерботтен.