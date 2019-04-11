Путин устроил министрам весенне-летний экзамен

На совещании с членами правительства, посвященному «реализации мер по формированию системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами», Владимир Путин в предварительной части был настолько строг с докладчиками, что за некоторых министров становилось просто тревожно.

- У нас сегодня вопросы важные все, начнем с весьма серьёзных в преддверии весенних полевых работ – это ситуация на рынке моторного топлива, - попросил президент доложить положение дел вице-премьера Дмитрия Козака.

Козак доложил, что продлено временное соглашение с нефтяными компаниями, дефицита топлива нет ни в одном из регионов, с января вступили в действие рыночные механизмы балансировки внутреннего рынка.

- Хотел остановиться на дизеле, основном топливе для посевной. Сейчас мелкооптовая цена на зимний дизель составляет около 52 тысяч рублей за тонну, что на 2,4 процента, почти на 2,5 процента ниже, чем в декабре 2018 года, - заявил Козак.

- Как это смотрится по сравнению с весной 2018 года? - уточнил Путин.

- По сравнению с весной 2018 года не так оптимистично, потому что тот рост цен, который наблюдался в апреле-мае прошлого года, компенсировать не удалось ни с учётом макроэкономики, ни мировой цены, - признал вице-перемьер. - Но с момента, когда включился демпфер, удалось это сбалансировать.

- Это по данным, которые я сейчас смотрел, летняя «дизелька» подорожала на 7 процентов по сравнению с весной 2018 года, а зимняя – на 8,5 процента, - не устроил такой ответ Путина. - Мировые рынки для нас важны, конечно, но я вас прошу держать под контролем ситуацию на внутреннем рынке, особенно с учётом весенне-полевых работ.

Об этих самых весенне-полевых работах докладывал министр сельского хозяйства Патрушев - проходят в штатном режиме.

- А как с денежными ресурсами, с кредитованием? - спросил президент.

- Минсельхоз направил в субъекты России 109,4 миллиарда рублей. По наиболее востребованной в период посевной несвязанной поддержке в области растениеводства аграриям в настоящий момент доведено 47,6 процента, то есть почти половина от установленного лимита. Основной (тот, который не доведён ещё) объём господдержки мы планируем довести в срок до 1 мая.остальное доведём чуть позже, уже после посевной.

- Это вы доводите. А до конечного потребителя, до сельхозпроизводителя субъекты доводят? - поинтересовался Путин.

- Насколько я знаю, по регионам ситуация не столь оптимистичная – из 109 миллиардов 13 процентов доведено до конечных сельхозтоваропроизводителей, - признал министр.

- В конечном итоге какая разница, кто не довёл до сельхозпроизводителей? Важно, чтобы деньги там были. Надо проконтролировать это обязательно, - поручил глава государства.

Министра транспорта Дитриха попросили доложить по пригородным электропоездам. Тот еще раз рассказал, что после передачи ответственности регионам, те расходы на электрички не потянули, начали отменяться маршруты и возникло «социальное напряжение». Сейчас федеральный центр вновь взял субсидии на себя,

- Сегодня действует поддержка со стороны регионов по удержанию тарифов ниже экономически обоснованного уровня, - рассказал Дитрих. - Объём этого субсидирования со стороны регионов составляет ежегодно около 13,5 миллиарда рублей за прошлый год, 15 миллиардов будет в следующем.

- В следующем? - Путин слушал очень внимательно.

- Виноват, в 2019 году. Простите, Владимир Владимирович. Общий объём поддержки на всех уровнях сейчас исчисляется, наверное, около 50 миллиардами рублей в год. Это позволяет компаниям интенсивно обновлять подвижной состав.

- А сколько дополнительных поездов планируете летом запустить? - поинтересовался президент.

- В 2019 году это три основных маршрута: из Петербурга в Тосно, из Москвы в Смоленск, из Ростова в Анапу. В этом году таких маршрутов было 17. Это тоже Северо-Западный узел.

- Это новые маршруты, - не принял ответа Путин. - А поездов сколько дополнительных по лету?

- В 2019 году это будет закупка примерно такого же объёма, - ответил министр.

- Не закупка, запуск поездов. Планируете увеличить количество поездов или нет? - еще раз спросил президент.

- Конечно.

- Сколько?

- Количество новых поездов будет, я полагаю, 52–57 пар поездов, - наконец выдал конкретную цифру Дитрих.

- Мало, этого мало, - не согласился Путин. - Только одних льготников будет, 54 региональных и 34 миллиона федеральных льготников, и все на дачу поедут. Мы на кредитование сельского хозяйства в этом году увеличили объём кредитования более чем на 36 процентов. Но если доводиться до сельхозпроизводителя эти деньги не будут, то тогда это мало кому интересно. То же самое и с поддержкой железнодорожных перевозок пассажирских. Нужно вовремя доводить эти деньги. Там, по-моему, с 50 до 52 миллиардов объём поддержки увеличился, нужно, чтобы только вовремя доходили эти средства.