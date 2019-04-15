Область сотрудничества: Ленобласть и «Газпром» подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня, 15 апреля в формате телемоста в офисе «Газпром трансгаз Санкт-Петерубрг» открыли новую газораспределительную станцию «Лаголово». Старт новому объекту дали губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, глава «Газпрома» Алексей Миллер, а также врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как отметил Дрозденко, газопровод даст толчок для экономического развития Кингисеппского района, где реализуется новый проект компании «ЕвроХим»и всей портово-промышленной зоны Усть-Луги. В дальнейшем запланирована газификация индустриального парка Усть-Луга, промышленно-логистического парка по хранению и перевалке удобрений, терминалов и других объектов.

После торжественного пуска ГРС «Лаголово» было подписано соглашение и о сотрудничестве между Ленобластью и госкорпорацией на 2019-2021 годы.

«В новом соглашении с «Газпромом» прописаны конкретные объекты, сроки реализации проектов и ответственные лица. Кроме того, в документе отражены все ранее звучавшие острые вопросы. В частности, — газификация Приозерского направления. Это один из наших ведущих приоритетов на 2019 год. Мы намерены добиться того, чтобы уже в этом году под Приозерск пришел газ, а в следующем году хотим перевести котельные Приозерска на газ и газифицировать частный сектор. В соглашение также вошло строительство пяти основных газораспределительных станций, которые мы давно ждали. Это серьезный прорыв для Ленинградской области», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Договор о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и ПАО «Газпром» определяет сроки завершения строительства источников газоснабжения, сроки и объемы завершения строительства по межпоселковым газопроводам. Так, в уже в этом году в регионе завершится строительство газопровода-отвода к Приозерску и межпоселкового газопровода к поселку Селиваново.

В целом к 2021 году планируется построить пять источников газоснабжения (ГРС Саперное, ГРС Коммунары, ГРС Приозерск, ГРС Рассвет, ГРС Подборовье), 591 км межпоселковых газопроводов, 7 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, а также реконструировать одну газораспределительную станцию в Ильичево.

К слову, Ленобласть вместе с госкорпорацией продолжит развивать детский спорт. Новые физкультурно-оздоровительные комплексы для разных видов спорта появятся в Первомайском сельском поселении, Тихвине, Ивангороде, Низино и Светогорске.