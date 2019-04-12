Эдуард Бояков: «Бузова и Шнуров могут появиться на мхатовской сцене. Если они будут играть себя»

Например, возможность объединения двух МХАТов - в Камергерском и на Тверском — в один, раз уж интеграционная тенденция витает в воздухе. Или как соотносятся слова классика: «Мы артисты, наше место в буфете» с введенным Бояковым сухим законом. Действительно ли Татьяна Доронина, которая перестала единолично властвовать в театре, обидевшись, прекратила там появляться вообще. Но начали с самой злободневной на театральной повестке темы.

ДВА МЕДВЕДЯ СОЖРУТ ДРУГ ДРУГА

- Эдуард Владиславович, сейчас в закулисье только и обсуждают объединение двух театров — им.Волкова в Ярославле и Александринки в Петербурге. Как вы к этой идее слияния относитесь?

- Театры могут объединяться, а могут разъединяться, рождаться, умирать, видоизменяться. Это нормально, - считает Бояков. - Но в силу того, что театр — деликатная субстанция, безусловно, движения должны быть плавными, не резкими. Должна быть творческая мотивация, не только прагматическая. Это непросто - объединить два здания, две экосистемы, отстоящие друг от друга на сотни километров. Без объяснения творческих резонов это выглядит, как начало нерешаемого уравнения.

- Если в этой жизни нет ничего незыблемого, можно предположить, что со временем вы захотите объединить два МХАТа — им. Горького и им.Чехова? Это был единый организм когда-то. Логично, что успешный продюсер, то есть вы, и талантливый режиссер Сергей Женовач восстановят то, что было разрушено...

- Сегодня МХАТ им.Горького и МХТ им.Чехова - самодостаточные творческие единицы. То, что у них одни основатели - Станиславский и Немирович-Данченко - ничего не решает. Повторюсь: театр — деликатная субстанция и не всегда здесь историческая логика работает. Для объединения должны быть другие, творческие, эмоциональные мотивы. Я с огромным уважением отношусь к режиссеру Сергею Женовачу. Но захоти мы объединиться, мы превратимся в двух медведей, которые тут же сожрут друг друга.

- Во МХАТе им.Горького не так много актеров-звезд. А зрители хотят видеть на сцене медийные лица. Вы будете обновлять труппу, возможно, переманивать артистов из других театров?

- К нам в труппу пришла Надежда Маркина (известная по главной роли в фильме «Елена» - Ред.), лауреат множества премий. В последние годы она снималась в кино. Но когда-то играла в театре на Таганке, на Малой Бронной, во МХАТе. Свою «Золотую маску» она получила за главную роль в спектакле «Пять вечеров» в постановке Сергея Женовача. Мы пригласили блестящую артистку Ингу Оболдину. Миграция актеров из одного театра в другой — естественный процесс, в котором я не вижу ничего страшного.

Есть много прекрасных артистов, с которыми мы ведем переговоры. Но основой все равно будет труппа МХАТа. А если появятся медийные лица: артисты, режиссеры, фигуристы, телеведущие, певцы, которые уверенно чувствуют себя на сцене, почему нет? Спортивный журналист Василий Уткин прекрасно проявил себя в спектакле «День радио». У нас будет площадка для творческого эксперимента: малая сцена - территория актуального театра.

ЗРИТЕЛЮ НУЖЕН ХАЙП

- Ольга Бузова и Сергей Шнуров тоже могут появиться на мхатовской сцене?

- Только если они будут играть себя. Я понимаю, что зрителю нужен хайп, звезды, известные лица. Но я бы хотел, чтобы медийным феноменом стал МХАТ. Это само по себе великое имя.

- На встрече со зрителями вы говорили: МХАТ - это модно. Если это не модно, тогда это не МХАТ. Что вы имели в виду?

- МХАТ был законодателем моды со времен Станиславского. Вокруг МХАТа собирались лучшие художники того времени, лучшие писатели, ведущие политики, самые яркие женщины, философы, архитекторы. Это была элита, которая формировала повестку дня, предъявляла смыслы. Если нам удастся это повторить, если МХАТ им.Горького снова станет модным, тогда и звезды к нам потянутся. Но я вижу огромный потенциал у артистов нашей труппы. Есть такое понятие - мхатовские старики. У нас в театре есть замечательные артисты, которые помнят старую актерскую школу. Иван Семенович Криворучко — народный артист России. То, что он делает, в какой он находится форме, какую энергию транслирует, лично меня восхищает. 19 апреля - премьера спектакля «Последний герой» с его участием и с участием Лидии Кузнецовой.

МХАТ своим именем, своими спектаклями должны родить новых звезд. Необязательно становиться звездами в 20-30 лет. Можно ими стать и в 60, и в 70. С приходом режиссера Андрея Могучего в питерский БДТ, там началась очень интересная жизнь. Труппа как будто бы получили второе дыхание. Причем они не гоняются за телевизионными звездами, большинство артистов работали в этом театре еще до прихода Могучего.

АРТИСТ НЕ НОЧНОЙ ТУСОВЩИК

- Вы человек непьющий, как стало известно после недавнего происшествия (уволился артист, которого Бояков застал пьяным, когда тот играл спектакль — Ред.). И теперь сотрудникам театра, в том числе вашим замам Пускепалису, Прилепину и приглашенному артисту Александру Домогарову, приходится подстраиваться под введенный вами сухой закон. Наверное, нелегко им принять новые правила...

- Они знают, что в театре супердисциплина и сухой закон. И никаких исключений не будет. После премьеры разрешается ее отметить бокалом сухого вина. Лично у меня никогда не было проблем с алкоголем, но я знаю много судеб, которые были разрушены именно по этой причине. Артист работает со своим телом, пластикой, голосом — недопустимо, чтобы он вел образ жизни ночного тусовщика.

- Татьяна Доронина появляется в театре?

- К сожалению, Татьяна Васильевна плохо себя чувствует. Но мы общаемся.

- Зрители увидят ее в новых спектаклях?

- Я бы этого хотел. Татьяна Васильевна потрясающе читает стихи, она знает и любит поэзию. Захар Прилепин сейчас дописывает биографию Есенина. Возможно, мы сделаем поэтический спектакль с участием Татьяны Васильевны.

- Когда в театре начнется ремонт? Его не было полвека. Зрители жалуются на скрипучие кресла в зале.

- Мы не спеша начнем готовить проект реконструкции. Разумеется, не будет меняться архитектура здания и зрительного зала, но технологическую начинку: свет, звук, проекционное оборудование придется поменять. 50 лет — это большой срок. С креслами действительно большая проблема. Но несколько лет еще продержимся. Лишь бы на сцене все было интересно. Я говорю про спектакли, сейчас это главное.