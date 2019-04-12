Московская канатная дорога будет работать дольше

Световой день увеличился, а значит гулять и любоваться Москвой можно на несколько часов дольше. С 16 апреля меняется график работы Московской канатной дороги от станции "Воробьевы горы" до "Лужников".

- Время работы в будние дни увеличивается на два часа, а в выходные - на три, - рассказали в пресс-службе Московской канатной дороги.

Московская канатная дорога открыта была пять месяцев назад, но уже стала одной из достопримечательностей центра Москвы. Ее длина всего 720 метров. За короткие 5 минут можно увидеть Москву-реку, проплывающие теплоходы, впереди знакомые объекты –стадион "Лужники", сталинские высотки, башни делового центра "Москва-Сити". На конечных станциях есть сувенирные магазины и кафе, где можно покушать и отдохнуть.

КОНКРЕТНО

Часы работы (весенне-летний период):

Понедельник - 16.00 - 22.00

Вторник - четверг 10.00 - 22.00

Пятница - воскресенье 10.00 - 23.00.