СК России будет искать пропавших и преступников с помощью ученых

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин и президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев подписали соглашение о сотрудничестве в организации взаимодействия по вопросам научной, научно-технической, информационно-аналитической и экспертной деятельности.

- Ученые в интересах СК России проведут ряд фундаментальных научных исследований в интересах Следственного комитета, которые послужат развитию научно-технологического потенциала в области оперативного и качественного расследования преступлений и формированию предложений по совершенствованию правового регулирования , - отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следователи и ученые пока договорились вести исследования по трем направлениям.

Ученым придется разработать методы поиска "живых лиц в различных ландшафтных, температурных и погодных условиях с использованием беспилотных летательных аппаратов и с помощью различного навесного оборудования".

- Актуальность этого исследования связана с тем, что в России до 1000 человек ежегодно погибают в лесу или иной безлюдной территории, не найдя помощи. Несмотря на то, что нами уже активно применяются беспилотные аппараты, поиск людей в летнее время затруднен, - пояснила Петренко.

Речь идет о гражданском аналоге тепловизора и прибора ночного видения, который можно будет использовать на небольшом беспилотнике.

Также от ученых ждут разработок новых "приборов, реагентов и технологий для определения генетического и эпигенетического разнообразия человека и других организмов для целей криминалистики".

"Это должно позволить по найденному на месте преступления ДНК неизвестного преступника составить его портрет с конкретными поисковыми признаками. Полученный таким образом ДНК-профиль может содержать информацию о его этногеографическом происхождении, цвете глаз и волос, размерах и форме частей тела и лица, различных заболеваниях", - говорится в документе.

У преступников есть поговорка: "Нет тела - нет и дела". И действительно, наиболее опытные делают все, чтобы скрыть после убийства орудие преступления и труп.

Например, поиск утопленников - самая сложная задача для криминалистов: вода в большинстве мелких водоемов мутная. Существующие методы поиска дают результат только в частных случаях. Поэтому российским ученым поручили создать "электронных ищеек", которые могли бы искать и находить человеческие тела и останки под водой и землей.

Для поиска предметов под землей будет продолжаться совершенствование георадаров, и в качестве одного из методов предлагается электрическая томография, которая активно используется при проведении археологических исследований.